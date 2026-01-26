3.3 مليارات درهم الأرباح الصافية لـ«الإمارات الإسلامي» في 2025 بنمو 19%

أعلن بنك الإمارات الإسلامي عن تحقيق أرباح قياسية بلغت 3.9 مليارات درهم قبل احتساب الضريبة لعام 2025، محققاً بذلك زيادة بنسبة 26% عن العام السابق، ما يعكس النمو القوي والمتواصل في جميع وحدات الأعمال. أما صافي الربح فقد ارتفع بنسبة 19% ليسجل 3.3 مليارات درهم.

وأبرز الأداء القوي للدخل الممول وغير الممول على حد سواء زيادة الإقبال في السوق والتنويع الناجع في مصادر الإيرادات. وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 11% ليصل إلى 6 مليارات درهم مع نمو ملحوظ للأصول بنسبة 31.2% لتصل إلى 146 مليار درهم في 2025.

وارتفعت التمويلات المقدمة لمتعاملي «الإمارات الإسلامي» بشكل لافت بنسبة 26% لتصل إلى 89 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 33% لتصل إلى 102 مليار درهم، ما يبرز قوة البيئة الاقتصادية الإقليمية بشكل أكبر. وفي 2025، اتخذ المصرف خطوات كبيرة نحو تعزيز طموحه لأن يصبح المصرف الإسلامي الرائد في الإمارات من خلال تلبية المتطلبات المصرفية لجميع شرائح المتعاملين.

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: اختتم البنك عام 2025 محققاً أداء مالياً قياسياً بفضل النمو القوي في قطاعاتنا الأساسية وعروض منتجاتنا التي تخدم الأفراد والشركات الصغيرة والكبرى. ويعكس الأداء الاستثنائي للمصرف زخماً مستمراً طوال العام، بفضل ميزانية عمومية قوية وربح قياسي قبل الضريبة بلغ 3.9 مليارات درهم.

وأضاف: على مدى أكثر من 20 عاماً من العمليات المصرفية، يواصل «الإمارات الإسلامي» بناء الثقة مع متعامليه من خلال تقديم تجارب مصرفية متميزة وعروض منتجات مخصصة تدعم الشركات عبر مختلف القطاعات وتمكن الأفراد من تحقيق أهدافهم المالية. ونعتزم أن نلعب دوراً رائداً في استراتيجية الإمارات في مجالي المالية الإسلامية وصناعة الحلال، التي أعلنها أخيراً مجلس وزراء الإمارات، حيث سنواصل تطوير بيئة متكاملة لأنشطة التمويل الإسلامي من خلال نطاقنا الواسع وإبداعنا المتميز مع مواصلة تطوير وتوسيع مجموعة من الحلول المالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

من جهته، قال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: يُبرز الأداء المالي المتميز للإمارات الإسلامي في 2025 ريادة المصرف بين المصارف الإسلامية في الإمارات؛ حيث نما إجمالي الأصول بنسبة 31.2% ليصل إلى 146 مليار درهم. وبفضل زيادة الدخل الممول وغير الممول، ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 11% ليصل إلى 6 مليارات درهم في 2025.

وأضاف: لقد قدمنا ابتكارات وإبداعات محورية في هذا العام، بما في ذلك أول صكوك تمويل قائمة على الاستدامة على مستوى العالم وأول صفقة إعادة شراء سندات الخزينة في قطاع المصارف الإسلامية، وإن التزامنا الراسخ بالإبداع والابتكار المستمر خلق قيمة استثنائية للمتعاملين والعمليات المصرفية لدينا.

بدوره، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: كان 2025 عاماً تحولياً للإمارات الإسلامي، تميز بتعزيز مستمر لأدائنا المالي مدفوعاً بالنمو المستدام والابتكار. ويبقى التميز في الخدمة عاملاً أساسياً بالنسبة لنا مع فهم واضح لنقاط قوتنا وفرصنا للتطوير، لقد أطلقنا مبادرات عدة لتحسين مدة إنجاز العمل، وتبسيط العمليات مع رفع مستوى تجربة المتعامل بشكل عام. كما نواصل الاستثمار في الأنظمة المتكاملة والقدرات الرقمية لضمان تقديم خدمات سلسة، حيث تم تصميم حساب الشباب ألفا الخاص بنا كمشروع رقمي متكامل مصمم خصيصاً للجيل القادم، فيما تدمج منصة 4X الداخلية لدينا أنظمة عدة لمنع التكرار وتعزيز التعاون الداخلي.