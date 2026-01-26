24 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» في 2025 بنمو 4%

أحمد بن سعيد: نواصل تسريع وتيرة تطوير شبكتنا الدولية والتوسع إقليمياً



هشام القاسم: النتائج تدل على قوة نموذج الأعمال المتين للمجموعة



49.3 مليار درهم إجمالي الدخل بزيادة 12%



تريليون درهم إجمالي الأصول



129 مليار درهم إجمالي القروض



حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً قبل الضريبة بلغت 29.8 مليار درهم خلال عام 2025، فيما وصل صافي الربح إلى 24 مليار درهم بعد الضريبة بزيادة 4%، مدفوعاً بالنمو الكبير في حجم الأعمال في جميع قطاعات الأعمال وخطوط المنتجات. وأدى استمرار استثمار المجموعة في الخدمات المصرفية الرقمية، وتنوع منتجاتها، والتوسع الإقليمي إلى نمو قوي في الإيرادات، مما عوّض تأثير انخفاض أسعار الفائدة العالمية. ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 12% ليصل إلى 49.3 مليار درهم، مما يعكس زخماً قوياً في كل من دخل الفوائد ومصادر الدخل غير الممولة، مع نمو واسع النطاق عبر جميع المناطق الجغرافية والقطاعات والمنتجات. كما شهدت الميزانية العمومية نمواً لافتاً خلال العام، حيث تجاوز إجمالي الأصول تريليون درهم، مدعوماً بنمو قياسي لإجمالي القروض بلغ 129 مليار درهم (24%) في عام 2025، مدعوماً بتسارع الطلب المحلي والدولي. لاتزال الودائع تشكل ركيزة أساسية قوية للمجموعة، حيث قفزت بمقدار 119 مليار درهم (18%) في عام 2025، خاصة في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة التي نمت بمقدار 69 مليار درهم.

واصل الإمارات الإسلامي زخم النمو القوي، حيث حقق أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 3.9 مليارات درهم للعام، مما عزز مكانته كإحدى المؤسسات الرائدة في التمويل الإسلامي. واستعاد دخل وربحية دينيزبنك عافيته بفضل انخفاض التضخم وهوامش الربح القوية مع استمرار تحسن ظروف السوق. واستمرت استراتيجية التوسع في السعودية بتحقيق نجاح لافت انعكس من خلال نمو الإقراض بنسبة 48% في عام 2025. واصلت منصة الثروات الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني تعزيز عروضها ومزاياها القيمة، مما أسهم في زيادة الأصول المدارة للمجموعة لتصل إلى أكثر من 100 مليار دولار. نظراً لأداء المجموعة الممتاز ومركز رأس مالها القوي، يقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح عادية قدرها 100 فلس.

وأشار البنك إلى ارتفاع بنسبة 12% في الدخل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ما يعكس زخم النمو القوي في كل من دخل الفائدة والدخل غير الممول، كما شهد البنك ارتفاعاً بنسبة 13% في الأرباح التشغيلية مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 34.3 مليار درهم نتيجة النمو اللافت في الميزانية العمومية.

وواصل بنك الإمارات دبي الوطني بالسعودية أداءه المتميز، حيث نما الإقراض بنسبة 48% في السنة المالية 2025، ومن المتوقع افتتاح فرعين آخرين في الربع الأول من عام 2026 ليصل عدد الفروع الإجمالي إلى 24.

وأشار البنك إلى نمو استثنائي في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير للأفراد بقيمة 44 مليار درهم، مما يدعم هوامش الربح المرنة.

وارتفعت الأصول المدارة عبر المجموعة لتصل إلى أكثر من 100 مليار دولار، حيث نمت أصول الثروات الرقمية المدارة بما يقرب من ثلاثة أضعاف وارتفعت أحجام التداول أربعة أضعاف.

وأوضحت البنوك أن أكثر من 2.5 مليون مستخدم نشط على تطبيق ENBD X في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وأكثر من 50 مبادرة استخدام للذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين عملية اتخاذ القرار والضوابط وتجربة العملاء والإنتاجية.

علامة فارقة

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: «أحرز بنك الإمارات دبي الوطني أداءً استثنائياً في عام 2025، حيث سجل أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 29.8 مليار درهم».

وأضاف سموه: «حققت الميزانية العمومية للمجموعة علامة فارقة جديدة، حيث تجاوز إجمالي الأصول تريليون درهم، مدفوعاً بنمو قياسي في الإقراض بلغ 129 مليار درهم في عام 2025، في حين أننا لا نزال نواصل زيادة حصتنا السوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر أسواقنا الأساسية الأخرى، وإننا سنواصل تسريع وتيرة تطوير شبكتنا الدولية، مع التركيز على تعزيز استثماراتنا الاستراتيجية في الهند، وترسيخ حضورنا في الأسواق الإقليمية ذات الإمكانيات العالية.

وتماشياً مع استراتيجية دبي D33، عزز بنك الإمارات الوطني موقعه كالبنك المفضل، يدعم القطاعات الاستراتيجية وتدفقات التجارة، ويسهم في تطوير المواهب الوطنية. في ضوء الأداء المتميّز للمجموعة، نقترح توزيع أرباح بقيمة 100 فلس».

حضور محلي وإقليمي

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 12% ليصل إلى رقم قياسي قدره 49.3 مليار درهم في عام 2025، مما يدل على قوة نموذج الأعمال المتين للمجموعة وفوائد الاستثمار المستمر في حضورنا المحلي والإقليمي، فضلاً عن المبادرات الرقمية، والذكاء الاصطناعي التوليدي، التي أسهمت في تعويض تأثير انخفاض أسعار الفائدة.

يأتي استثمارنا في بنك «أر بي إل» شهادة على ثقتنا في اقتصاد الهند النابض بالحيوية والمتنامي، ويتماشى مع طموحاتنا لتعميق حضور بنك الإمارات دبي الوطني في أسواقه الرئيسية.

كما واصل «الإمارات الإسلامي» زخم نموه اللافت والذي انعكس من خلال تحقيق أرباح قياسية بقيمة 3.9 مليارات درهم قبل الضريبة لعام 2025، مما يُبرز مكانته كإحدى المؤسسات الرائدة في التمويل الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم رؤية قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتمويل الإسلامي.

كما نواصل أداءنا المتميز في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفع الإقراض بنسبة 48% في عام 2025، ومن المتوقع أن تصل شبكتنا المتنامية في المملكة إلى 24 فرعاً بحلول الربع الأول من عام 2026.

إننا نسعى أيضاً إلى توسيع منظومة حلولنا الرقمية لتقديم تجارب سلسة تركز على تلبية احتياجات العملاء في المرتبة الأولى».

أداء استثنائي

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «شهد بنك الإمارات دبي الوطني عاماً آخر من الأداء الاستثنائي مدفوعاً بالنمو الكبير في حجم الأعمال في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات، مما يعكس قوة نموذجنا المتنوع.

لا تزال التكنولوجيا تأتي في صميم استراتيجيتنا الرئيسية في رحلة تقدمنا نحو تنفيذ أجندتنا الرقمية، وتقوية منصاتنا السحابية الأصلية، واعتماد الذكاء الاصطناعي بطريقة منضبطة وآمنة لتعزيز تجربة العملاء.

وقد أسهمت منصتنا المطورة للثروات الرقمية في نمو الأصول المدارة والخاضعة للإدارة في المجموعة إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، بينما تجاوزت معاملات الثروات الرقمية حجم تداول بقيمة 40 مليار درهم في عام 2025.

تواصل عملياتنا الدولية أداءها الاستثنائي وتوسعها المتنامي، حيث أسهمت بنسبة 35% من دخل المجموعة في السنة المالية 2025، وإننا نتطلع إلى إتمام صفقة الاستثمار في بنك «آر بي إل» وانضمامهم إلينا في المجموعة.

أسهم الاستثمار الاستراتيجي لبنك الإمارات دبي الوطني في التكنولوجيا وتوسيع شبكاته في تعزيز مرونة المجموعة واستعدادها للنمو بشكل مستدام في بيئة أسعار الفائدة العالمية المنخفضة».

نظرة مستقبلية

واصل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق نمو قوي في عام 2025 ومن المتوقع أن يستمر الزخم في عام 2026، مدعوماً بالنمو السكاني، والإنفاق القوي على المشاريع في القطاعين الخاص والعام، فضلاً عن بيئة السياسات الداخلية الداعمة. بلغ عدد صفقات العقارات السكنية أعلى مستوى له على الإطلاق في دبي، حيث ارتفع بأكثر من 20% مقارنة بالفترة ذاتها من بالعام السابق، في حين يبقى نمو الأسعار معتدلاً على أساس سنوي، مع توقعات بأن تشهد الصفقات ونمو الأسعار مزيداً من الاعتدال في عام 2026. وفي المملكة العربية السعودية، يستمر الإنفاق الحكومي في دعم النمو، في حين لا يزال النشاط الاقتصادي غير النفطي يحافظ على زخمه عند مستوى مرتفع. يستمر وضع الاحتياطي الأجنبي لمصر في التحسن بشكل كبير، بينما في تركيا، سيؤدي جهود كبح جماح التضخم إلى المساهمة في عودة الاستقرار إلى السوق.