بحث تعزيز التعاون بين الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة









أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات حريصة على تعزيز التعاون وإقامة شراكات متنوعة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ مكانة الإمارات وجهة سياحية عالمية رائدة ودعم جهود التنمية السياحية المستدامة إقليمياً ودولياً.

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي عقده معالي عبدالله بن طوق المري، مع شيخة ناصر النويس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، على هامش مشاركة معاليه في المعرض السياحي الدولي «فيتور مدريد 2026» FITUR في العاصمة الإسبانية.

وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن الاجتماع يمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، خصوصاً في مجالات حلول السياحة الذكية والمستدامة، والتطوير والترويج للوجهات السياحية الجديدة، والتعليم والتدريب المهني السياحي، بما يسهم في تعزيز الدور المحوري للإمارات في إطار المنظمات الدولية، وكذلك رفع تنافسية القطاع السياحي الإماراتي، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة، وبما يعكس التزام الجانبين بتطوير قطاع سياحي متطور ومبتكر ومستدام على المستوى العالمي.

واستعرض معالي عبدالله بن طوق رؤية الإمارات في تطوير وتنمية قطاعها السياحي، وكذلك بناء منظومة سياحية أكثر تكاملاً مع العالم، كما تطرق معاليه إلى المبادرات والسياسات الجديدة التي تتبناها دولة الإمارات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي وجعله أكثر استدامة إقليمياً ودولياً، وذلك تماشياً مع مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».

مركز مؤثر

قالت شيخة ناصر النويس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة: «بصفتي مواطنة إماراتية، أعتز بالمكانة العالمية المتقدمة التي رسختها الإمارات مركزاً عالمياً مؤثراً في السياحة والاقتصاد، حيث قدمت تجربة رائدة ومتفردة تؤكد أن الطموح المدروس، والشراكات الاستراتيجية، والتعاون الدولي الفعال هي ركائز أساسية لبناء قيمة مستدامة تتجاوز الحاضر إلى المستقبل». وتابعت: «عقب مباحثاتي مع معالي عبدالله بن طوق المري، خلال معرض فيتور، تتطلع منظمة الأمم المتحدة للسياحة إلى تعزيز التعاون والشراكة مع وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات، كما ستعمل المنظمة على تعزيز التواصل مع شركائها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، لتبادل أفضل الممارسات والخبرات التي اعتمدتها الإمارات لتطوير وجهاتها السياحية وتعزيز جاذبيتها للمواهب وخلق بيئة محفزة للابتكار السياحي، بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية في تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للسياحة 2031». وأكدت أن دعم الإمارات لجهود المنظمة يمثل خطوة استراتيجية مهمة تسهم في تنفيذ برامج عملية تحدث تأثيراً ملموساً على تطوير الوجهات السياحية والمجتمعات المحلية، بما يعزز التنمية السياحية المستدامة، ويعكس دور الإمارات المحوري في دعم التعاون الدولي لبناء قطاع سياحي تنافسي ومستدام على المستويين الإقليمي والعالمي.

وناقش الاجتماع آليات تطوير مسارات الشراكة ودفعها نحو آفاق أوسع في مجالات السياحة والضيافة، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في تقديم تجارب سياحية فريدة ومستدامة، وكذلك عدد من المشاريع المستقبلية مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، لا سيما في مجالات التعليم والتدريب المهني وتطوير المقاصد السياحية المستدامة والمقاصد السياحية العائلية.

يُذكر أن وزارة الاقتصاد والسياحة وقّعت اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة في يونيو 2024، لتطوير الخدمات الرقمية التي تقدمها المنظمة خلال الاجتماعات الرسمية، حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز التحول الرقمي بالمنظمة وزيادة كفاءة وإدارة اجتماعات ولقاءات المنظمة، وتقديم المزيد من الخدمات المتقدمة مثل التصويت الإلكتروني، والتسجيل الرقمي في فعاليات وأحداث المنظمة.