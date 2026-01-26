بحث التعاون السياحي بين الإمارات و4 دول

عقد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء السياحة في البرازيل والبرتغال وأذربيجان والأرجنتين، بهدف تعزيز آفاق التعاون السياحي خلال الفترة المقبلة، ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في مجال التنمية السياحية المستدامة.

جاء ذلك على هامش مشاركة معاليه في المعرض السياحي الدولي فيتور مدريد 2026 (FITUR)، حيث أكد معاليه خلال هذه اللقاءات، أن الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية القائمة على الانفتاح والتعاون الدولي، تضع تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الأسواق السياحية العالمية البارزة، ضمن أولوياتها لنمو القطاع السياحي ودعم تنافسيته، حيث تسهم مثل هذه الشراكات في توسيع آفاق التعاون مع الدول الصديقة، وتعزيز التكامل في مجالات الترويج السياحي، بما يواكب التحولات العالمية في صناعة السياحة.

وأشار معاليه إلى أن إنفاق الزوار الدوليين في الإمارات بلغ في عام 2024 نحو 217.3 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 5.8 %، مقارنةً بعام 2023، وارتفاعاً بنسبة 30.4 %، مقارنةً بعام 2019، ومن المتوقع أن ينمو هذا الإنفاق بنسبة 5.2 % خلال عام 2025، ليصل إلى 228.5 مليار درهم، وفقاً لتقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة.

وقال معاليه: «شهد قطاع الضيافة نمواً ملحوظاً خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، حيث ارتفع معدل الإشغال الفندقي في الدولة إلى 79.5 %، وزاد متوسط مدة الإقامة إلى 3.42 ليالٍ، بالتوازي مع التوسع في الطاقة الاستيعابية، ليصل عدد الفنادق إلى 1,260 فندقاً، وعدد الغرف إلى نحو 216.9 ألف غرفة، ما يعكس متانة هذا القطاع الحيوي، وقدرته على مواكبة الطلب المتنامي، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني».

البرتغال

والتقى معالي عبد الله بن طوق المري، مع معالي بيدرو ماتشادو وزير الدولة للسياحة والتجارة والخدمات في البرتغال، حيث ناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون في تطوير منتجات سياحية مشتركة في مجالات السياحة الثقافية والبيئية والبحرية، إلى جانب تعزيز قطاع الطيران بين الجانبين، ودعم تبادل الخبرات في تطوير التجارب السياحية والضيافة والتدريب المهني في المجال السياحي. ووصل عدد السياح البرتغاليين لدولة الإمارات قرابة 89 ألف خلال عام 2025، وبنسبة زيادة بلغت 4 %، مقارنةً بعام 2024، كما بلغ إجمالي عدد رحلات الطيران المباشرة بين مدن البلدين 21 رحلة أسبوعياً.

الأرجنتين

وعقد معالي عبد الله بن طوق اجتماعاً آخر مع معالي دانيال سيولي وزير السياحة والرياضة والبيئة في الأرجنتين، لتعزيز فرص التعاون في السياحة الرياضية والثقافية خلال الفترة القادمة، وتبادل المبادرات والبرامج التي تعزز تفاعل الزوار مع الفعاليات والأنشطة، فضلاً عن دراسة إمكانات تنظيم فعاليات مشتركة، تسهم في تنشيط الحركة السياحية بين البلدين، لا سيما أن عدد السياح من الجنسية الأرجنتينية لدولة الإمارات، وصل إلى 34,9 ألف خلال عام 2025، وبنسبة زيادة بلغت 9 %، مقارنةً بعام 2024.

البرازيل

وناقش معالي عبد الله بن طوق، خلال اللقاء الثنائي مع معالي غوستافو فيليسيانو وزير السياحة في البرازيل، ممكنات توسيع الشراكة السياحية بين البلدين، مع التركيز على الترويج المشترك للوجهات السياحية، وتبادل أفضل الممارسات، واستقطاب الاستثمارات في البنية التحتية السياحية، بما في ذلك الفنادق والمنتجعات والمرافق الترفيهية. كما تناول اللقاء زيادة الرحلات الجوية بين البلدين، وكذلك أهمية دور القطاع الخاص وصناديق الثروة السيادية في دعم المشاريع السياحية، فضلاً عن الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل مشتركة لمتابعة المشاريع، وتحديد الأولويات المستقبلية في المجالات السياحية للدولتين.

وشهد عدد نزلاء المنشآت الفندقية من الجنسية البرازيلية في الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً، ليصل إلى 165 ألفاً خلال العام الماضي، مسجلاً نمواً 4 %، مقارنةً بعام 2024، فيما بلغ عدد رحلات الطيران المباشرة بين البلدين 14 رحلة أسبوعياً، ما يعكس تنامي الاهتمام المتبادل بالوجهتين السياحيتين، ويعزز فرص التعاون السياحي بينهما.

أذربيجان

واختتم معالي عبد الله بن طوق لقاءاته، بمقابلة معالي فؤاد نقييف رئيس وكالة الدولة للسياحة في أذربيجان، حيث تم بحث فرص التعاون في مجالات الاستثمار السياحي وتنظيم الفعاليات، وتطوير منتجات سياحية متخصصة، وتبادل الخبرات في إدارة المقاصد السياحية، وتعزيز الاستثمارات في قطاع الضيافة، بما يدعم زيادة تدفق السياح بين البلدين.

وارتفع عدد السياح الأذربيجانيين إلى الإمارات، ليصل إلى 38,6 ألف خلال العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 7 %، مقارنة بعام 2024، الأمر الذي يبرز الدور المتنامي للشراكة السياحية بين الإمارات وأذربيجان، في حين سجلت حركة رحلات الطيران المباشرة بين البلدين 20 رحلة أسبوعياً.