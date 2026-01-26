دبي تفوز بـ 504 عطاءات لاستضافة فعاليات على مدار 4 سنوات





واصلت دبي ترسيخ مكانتها إحدى الوجهات العالمية الرائدة في استقطاب فعاليات الأعمال الدولية خلال عام 2025، بعدما نجحت في تأمين الفوز بـ 504 عطاءات استضافة لفعاليات أعمال كبرى تمثل قطاعات اقتصادية رئيسية ومجالات مهنية متنوعة على مدار 4 سنوات.



وأثمرت جهود «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال تعاونه مع أبرز الشركاء من القطاعين العام والخاص. وسجل هذا الأداء نمواً سنوياً بنسبة 15% في عدد عطاءات الاستضافة الفائزة، بما يعزز تنافسية دبي عالمياً مركزاً رائداً لفعاليات الأعمال، وهو ما يتوافق مع أولوياتها الاقتصادية على المدى الطويل.



ومن المتوقع أن تستقطب الفعاليات التي تم الفوز باستضافتها خلال عام 2025 نحو 272262 مشاركاً إلى دبي حتى عام 2029، بزيادة قدرها 29% مقارنة بـ 209545 مشاركاً في عام 2024. ويسهم ذلك في تحقيق أثر مباشر على الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فضلاً عن المنظومة الأوسع للسياحة والسفر في المدينة.

وإلى جانب هذا العدد الكبير من المشاركين الذين سيتم استضافتهم، ستجلب الفعاليات خبرات عالمية ومواهب وفرصاً استثمارية إلى دبي، ما يعزز دورها منصة لتبادل المعرفة والابتكار والتعاون في العديد من القطاعات والمجالات.

اقتصاد المعرفة

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «بتوجيهات القيادة الرشيدة يواصل قطاع فعاليات الأعمال تحقيق الإنجازات انسجاماً مع دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي لدبي، وتعزيز اقتصاد المعرفة، وترسيخ مكانتها العالمية.

ويعكس الأداء المميز لهذا القطاع خلال العام 2025 الثقة المتزايدة التي باتت الجمعيات والمنظمات والشركات ومنظمو رحلات الحوافز توليها في دبي كوجهة رائدة قادرة على استضافة فعاليات أعمال عالمية المستوى وذات أثر مستدام».

وأضاف الخاجة: «في الوقت الذي نتطلع فيه إلى عام 2026، فإننا سنواصل العمل على تعزيز علاقاتنا وتعاوننا مع شركائنا للارتقاء بمكانة دبي ضمن المشهد العالمي لفعاليات الأعمال، وهو ما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويحقق قيمة للمدينة والمنظمين والمشاركين على المدى الطويل».

التوجه المستقبلي

ونجحت دبي في تأمين استضافة سلسلة من المؤتمرات العالمية الكبرى ذات التوجه المستقبلي، من بينها المؤتمر العالمي للمهندسين 2027، بحضور 3000 مشارك، ومؤتمر أبيمونديـا العالمي 2027 بحضور 5000 مشارك، والمؤتمر العالمي لمنظمة SICOT لعام 2027 بحضور 2700 مشارك، والمؤتمر العالمي للعناية المركزة والحرجة 2028، بحضور 4500 مشارك، فضلا عن المؤتمر والمعرض السنوي لجمعية مهندسي البترول (SPE ATCE) لعام 2028، والمتوقع له استقطاب 8000 مشارك، إضافة إلى المؤتمر العالمي لطب العيون 2028، الذي سيستقطب 12000 مشارك، ما يعكس تنامي جاذبية دبي عبر قطاعات معرفية عالية القيمة.

وبالتوازي مع ذلك، نجحت دبي في استقطاب فعاليات أعمال عالمية رئيسية ذات أهمية كبيرة، أبرزها الفوز باستضافة المؤتمر والمعرض السنوي لشبكة سويفت – سيبوس 2029 (SIBOS)، أحد أبرز فعاليات الأعمال العالمية في قطاع الخدمات المالية، والمتوقع أن يستقطب نحو 12000 مشارك.

كما عززت دبي حضورها في قطاعي الفعاليات المؤسسية ورحلات الحوافز للشركات، من خلال تأمين استضافة برامج عالمية كبرى، من بينها منتدى أفريقيا للطاقة 2026 بحضور 2000 مشارك، وUNLEASH الشرق الأوسط 2026 بحضور2000 مشارك، وملتقى رؤساء شركة هيربالايف – الهند 2026 بحضور 2500 مشارك.

ويؤكد الإنجاز قدرة دبي على استقطاب فعاليات أعمال عالمية مهمة وواسعة النطاق، وذات أثر اقتصادي وسمعة دولية تمتد لعدة سنوات.

481 فعالية

خلال عام 2025 استضافت دبي 481 فعالية أعمال مدعومة من «فعاليات دبي للأعمال»، مقارنة بـ 429 فعالية في عام 2024، بنمو سنوي نسبته 9%. وجاء استقطاب الفعاليات كنتيجة مباشرة لنجاح جهود الترشح التي قادها المكتب، بما يعكس قوة وتنوع أجندة دبي الشاملة لفعاليات الأعمال الدولية والمحلية.

ويظهر هذا الزخم أيضاً في نشاط عطاءات الاستضافة، حيث تم تقديم 747 عطاءً خلال عام 2025، مقارنة بـ 669 عطاءً في عام 2024، بزيادة نسبتها 11%.

ويعكس الأداء المستدام قوة المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كوجهة مفضلة لاستضافة فعاليات الأعمال، إلى جانب الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.

كما يبرز هذا النجاح ما تتميز به دبي من خصائص تجعلها رائدة في هذا المجال بما في ذلك سهولة الوصول، ومستويات متقدمة من الأمن والسلامة، وبنية تحتية متطورة، وخبرات متراكمة في استضافة المؤتمرات والمعارض الدولية الكبرى والمهمة، كما أنه يسلط الضوء على الدور المتنامي لقطاع فعاليات الأعمال في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، وبالتالي ترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.



ومن أبرز عطاءات الاستضافة لمؤتمرات واجتماعات الجمعيات الدولية التي تم الفوز بها خلال عام 2025، مؤتمر الأشعة العربي 2025، المتوقع أن يستقطب نحو 1500 مشارك، ومؤتمر الكلية الأمريكية لأمراض القلب – الشرق الأوسط 2025، الذي يُنظم بالتعاون مع الكلية الأمريكية لأمراض القلب وبمشاركة نحو 1000 مشارك، إلى جانب مؤتمر لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعلاج وبحوث التصلب المتعدد، والمتوقع أن يستقبل نحو 1000 مشارك أيضاً.

تواصل دولي

ولضمان استدامة الحضور العالمي، واصل «فعاليات دبي للأعمال» تنفيذ برنامج تواصل دولي نشط طوال عام 2025، من خلال المشاركة في أبرز المعارض التجارية ومنصات قطاع فعاليات الأعمال العالمية، بما في ذلك آي مكس فرانكفورت وأمريكا، وآي بي تي ام برشلونة، وآي بي تي ام وورلد، وذا ميتينغز شو، إلى جانب جدول سنوي حافل بـالحملات التعريفية الخارجية، والزيارات الميدانية التقييمية، والوفود المدعوة في الأسواق ذات الأولوية.

وأسهمت هذه الجهود في ترسيخ حضور دبي في صدارة اهتمامات منظمي الفعاليات الدوليين عبر قطاعات الجمعيات والشركات ورحلات الحوافز للشركات.كما واصل «فعاليات دبي للأعمال» تعزيز مبادراته الاستراتيجية خلال العام، بما في ذلك برنامج السفير، الذي يهدف إلى تمكين الخبراء والمتخصصين وقادة القطاعات المقيمين في الإمارات من استقطاب المؤتمرات الدولية ضمن مجالات اختصاصهم.



ويأتي هذا الأداء القوي استكمالاً لمسيرة دبي من الإنجازات والتقدير وفق مؤشرات عالمية مرموقة، حيث تصدرت الإمارة المركز الأول عالمياً من حيث متوسط الحضور في اجتماعات الجمعيات، وكذلك المركز الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث عدد الاجتماعات المستضافة، وفق تصنيفات الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (ICCA) وCvent.

كما تجسدت تنافسية دبي الشاملة في صعودها إلى المركز الرابع عالمياً في مؤشر المدن الذكية الصادر عن IMD لعام 2025، إلى جانب تسجيل مستويات قياسية في الربط الجوي، حيث حقق مطار دبي الدولي أعلى حركة مسافرين في نصف عام في تاريخه وذلك خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعزز جاذبية المدينة لاستضافة فعاليات الأعمال الدولية.

تدخل دبي عام 2026 وهي تمتلك جدولاً مستقبلياً قوياً من فعاليات الأعمال الدولية المؤكدة للأعوام المقبلة، وهو ما يمكنها من مواصلة ترسيخ مكانتها العالمية وإحداث أثر اقتصادي مستدام، وحضور عالمي متزايد، ونمو الاقتصاد القائم على المعرفة على المدى الطويل، من خلال استراتيجيتها المتكاملة لقطاع فعاليات الأعمال.