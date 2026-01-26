طيران الإمارات تفعّل اتفاقية «إنترلاين» مع «إير بيس» لتعزيز الربط الجوي مع أفريقيا



عززت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، نطاق الربط الجوي من وإلى أفريقيا، من خلال تفعيل اتفاقية الإنترلاين التي تربطها مع خطوط «إير بيس»، أكبر ناقلة جوية في غرب أفريقيا، في إطار شراكتهما القائمة. وتتيح الاتفاقية لعملاء الناقلتين خيارات أكبر للسفر بسلاسة تامة بتذكرة سفر واحدة مع إمكانية نقل الأمتعة المسجلة إلى الوجهة النهائية، على خطوط مختارة، ما يوفر راحة أكبر للمسافرين.

وبالإضافة إلى المدن الـ 13 في نيجيريا المتاحة حالياً لمسافري طيران الإمارات عبر شبكة خطوط «إير بيس»، تتيح اتفاقية الإنترلاين المحسنة للمسافرين الآن الوصول إلى بانجول في غامبيا وداكار في السنغال، عبر أبيدجان؛ وإلى فريتاون في سيراليون ومونروفيا في ليبيريا، عبر أكرا. كما تتيح الاتفاقية للمسافرين من أفريقيا السفر بسلاسة تامة عبر شبكة رحلاتها العالمية الواسعة والتمتع بمنتجات وخدمات طيران الإمارات عالمية المستوى.

وتوفر الاتفاقية لخطوط «إير بيس» ربط شبكة رحلاتها الواسعة في غرب ووسط أفريقيا بمركز عمليات طيران الإمارات في دبي، بالإضافة إلى وجهات رئيسية تشمل مطارات لندن هيثرو، ولندن غاتويك، ولندن ستانستيد. ومع الطلب المتزايد على السفر بين كل من لاجوس، أبيدجان، أكرا والمملكة المتحدة، توفر الاتفاقية لعملاء «إير بيس» خيارات أوسع ومرونة أكبر ووصولاً عالمياً أوسع.

خيارات أكبر

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يتيح لنا تعزيز شراكتنا مع "إير بيس" توسيع نطاق خدماتنا إلى المزيد من الوجهات في أفريقيا، ما يوفر للمسافرين خيارات أكبر للسفر والتمتع بتجربة السفر الفريدة التي اشتهرت بها طيران الإمارات، كما يتيح ذلك للسياح الدوليين استكشاف المزيد من الوجهات في أفريقيا عبر لاغوس، حيث تجسد الاتفاقية التزامنا بالعمل مع شركاء استراتيجيين مثل "إير بيس" لتعزيز قطاعات الطيران والسياحة والتجارة في نيجيريا».

خطوة مهمة

وقال نويل نغالا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في خطوط «إير بيس»: «تمثل اتفاقية الإنترلاين مع طيران الإمارات خطوة مهمة في رؤية "إير بيس" الاستراتيجية لربط أفريقيا بالأسواق العالمية بكفاءة أكبر. فمن خلال الجمع بين حضورنا الإقليمي القوي والانتشار العالمي الواسع لشبكة رحلات طيران الإمارات، نوفر ربطاً سلساً، وتجربة سفر محسنة، وإمكانيات وصول أكبر إلى وجهات عالمية رئيسية للمسافرين من أفريقيا. كما تعزز الشراكة دور "إير بيس" جسراً حيوياً بين أفريقيا ومنظومة الطيران العالمية».

وتشغل طيران الإمارات طائرة البوينج 777 على خط دبي-لاغوس، لتتيح للمسافرين التمتع بواحدة من أفضل تجارب السفر الجوي، حيث يمكنهم تناول وجبات متعددة الأطباق مستوحاة من المطابخ الإقليمية، أعدها فريق من كبار الطهاة الحائزين على جوائز دولية رفيعة، إلى جانب تشكيلة واسعة من المشروبات الفاخرة، مع التمتع بمشاهدة مئات الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية والإذاعية - بما في ذلك روائع «نوليوود» عبر أكثر من 6500 قناة ترفيهية عالمية عبر نظام طيران الإمارات للترفيه الجوي ice الحائز جوائز. وباعتبارها واحدة من ناقلتين فقط توفران مقصورة الدرجة الأولى على الرحلات إلى نيجيريا، تقدم طيران الإمارات تجربة سفر لا مثيل لها تتميز بالراحة والخصوصية واللمسات الفاخرة.

وتشغل خطوط «إير بيس» أسطولاً يضم أكثر من 50 طائرة، تشمل طائرات البوينج 777 والبوينج 737 وإمبراير، عبر شبكة متنامية من الرحلات الداخلية والإقليمية والدولية، تربط المدن الرئيسية في أفريقيا وخارجها. وتلتزم الناقلة بتعزيز الربط الجوي داخل القارة الأفريقية، ودعم التجارة والسياحة، والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء القارة.