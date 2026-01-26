دانة غاز ونفط الهلال توقعان اتفاقيات لتوريد 142 مليون قدم يومياً

أعلنت دانة غاز شركة الغاز الطبيعي الإقليمية، ونفط الهلال، مع شركائهما في ائتلاف بيرل بتروليوم، توقيع سلسلة من الاتفاقيات طويلة الأجل لبيع الغاز، يتم بموجبها توريد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي منخفض الانبعاثات من حقل جمجمال إلى مستهلكين رئيسيين من القطاع الصناعي في إقليم كردستان العراق. وبموجب الاتفاقيات، سيتم بيع 142 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) يومياً من الغاز لعدد من شركات الإسمنت والحديد لمدة 10 سنوات.

وتبدأ الإمدادات بالتدفق تزامناً مع بدء الإنتاج من حقل جمجمال في النصف الثاني من عام 2027. ويخضع حقل جمجمال حالياً لأعمال التطوير، مع خطط لإنشاء خطوط أنابيب جديدة تنفذها شركات من القطاع الخاص من أجل توريد الغاز إلى المستخدمين الصناعيين في منطقتي أربيل وبازيان، منها خط أنابيب مخصص بطول 40 كيلومتراً يربط حقل جمجمال مباشرة بالمستهلكين الصناعيين في منطقة بازيان.

وتم توقيع الاتفاقيات مع شركات للإسمنت تقع في المنطقة الصناعية في بازيان في محافظة السليمانية، إضافة إلى شركة فان ستيل في محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق.

خطوة مهمة

وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لمجلس إدارة شركة دانة غاز: «تمثل الاتفاقيات خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في إقليم كردستان العراق، لأنها ستوفر إمدادات كبيرة من الغاز الطبيعي النظيف لدعم نمو القطاع الصناعي في الإقليم وكذلك الاستعاضة عن وقود النفط الثقيل. وبهذه الاتفاقيات المحورية، توسع بيرل بتروليوم سلسلة إنجازاتها الجديدة التي انطلقت مع استكمال مشروع توسعة خورمور 250 في أكتوبر 2025، وأعمال تقييم وتطوير حقل جمجمال القائمة، وخطط تطوير أخرى ستعود بالنفع الكبير على قطاع الطاقة واقتصاد إقليم كردستان والعراق قاطبة».

وقال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: «تلبي الاتفاقيات الطلب المتنامي على الطاقة في إقليم كردستان العراق وتعزز دور الغاز الطبيعي وقوداً أساسياً للقطاع الصناعي في الإقليم». وأضاف: «لا تقتصر أهمية الاتفاقيات على تلبية احتياجات الطاقة، بل إنها تدعم النمو الصناعي، وتفتح وظائف جديدة للمجتمع والخدمات المحلية، وتحرك النشاط الاقتصادي للمجتمعات المحيطة بممر بازيان على المدى الطويل».

وجدير بالذكر أن شركاء بيرل بتروليوم قد أعلنوا في مطلع عام 2025، عن بدء أعمال تقييم مكمن العصر الطباشيري في حقل جمجمال وتهيئة الحقل لبدء الإنتاج. واستناداً إلى الإمكانات الكبيرة لحقل جمجمال، التزم الشركاء باستثمار 160 مليون دولار أمريكي لحفر ثلاث آبار، وتركيب منشأة اختبار ممتد للآبار، وإنشاء البنية التحتية الداعمة استعداداً لمرحلة التطوير الكامل للحقل من أجل توريد إمدادات الغاز لمستخدمين إضافيين.