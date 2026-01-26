مبادلة تعلن بيع حصتها في «أركاديا لمنتجات العناية الصحية»

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)؛ المملوكة لحكومة أبوظبي، عن بيع حصة الأقلية التي تملكها في شركة أركاديا لمنتجات العناية الصحية (أركاديا)، ومقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، بالتزامن مع الإعلان عن استحواذ صناديق استثمارية تديرها مجموعة بانسك على أركاديا.

وأعرب فيليب ييفي باو، مدير بقطاع الاستثمارات الخاصة في مبادلة، عن اعتزاز مبادلة بالشراكة المثمرة مع مجموعة بانسك ومايك ديبياسي وفريق أركاديا خلال السنوات الأربع الماضية، معبراً عن الفخر بدور مبادلة في دعم مسيرة تحول أركاديا إلى منصة رائدة في قطاع المنتجات الصحية والعناية الشخصية في أمريكا الشمالية. وأوضح أن هذا التحول تحقق بفضل مجموعة من العوامل، من بينها تسريع النمو الطبيعي للشركة، إلى جانب استحواذات إستراتيجية ناجحة شملت شركتي أفريو وكلوسيس.

وأضاف أنه خلال فترة الشراكة، تضاعفت إيرادات أركاديا 3 مرات، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في الأرباح، ما يعكس كفاءة الفريق والمسار التصاعدي لنمو المنصة، مؤكداً ثقته في أن أركاديا ستواصل تحقيق المزيد من الازدهار تحت قيادة بانسك.

وتقدم بارت بيخت، الشريك الأول ورئيس مجلس إدارة مجموعة بانسك، بالشكر إلى مبادلة على شراكتها المثمرة على مدى السنوات الأربع الماضية، مضيفاً أن رؤيتهم طويلة الأمد، ونهجهم الإداري الفعال، والتزامهم الراسخ بالإشراف الرشيد والمسؤول، أسهمت بدور محوري في تسريع وتيرة نمو أركاديا، ووضعها على مسار مستدام من النجاح طويل الأمد.