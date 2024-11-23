سكان الإمارات يتمتعون بخبرات دفع رقمية

أعلنت شركة «كوميرا فايناشال هولدينج المحدودة»، التابعة لمجموعة شركات «مجموعة رويال» في أبوظبي، عن إطلاق «كوميرا باي»، متكاملة للدفع الرقمي الميسر للأفراد والشركات عبر تطبيق واحد آمن وسهل الاستخدام، يمكن الوصول إليه في أي وقت ومن أي مكان في دولة الإمارات.

وتوفر «كوميرا باي» المرخّصة من مصرف الإمارات المركزي حلول دفع متطورة للشركات مثل أنظمة نقاط البيع، وبوابات الدفع، وقبول رموز الاستجابة السريعة (QR)، والمحافظ متعددة العملات، والتحويلات الدولية، وإدارة نفقات الشركات وخدمات معالجة المدفوعات الأخرى.

وقال أختر سعيد هاشمي، الرئيس التنفيذي لمنصة «كوميرا باي»، «يتمتع سكان دولة الإمارات والشركات بخبرة رقمية ويعيشون أسلوب حياة عصري ويتطلب هذا التحول في التفضيلات تقديم حلول دفع سهلة الاستخدام وسلسة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.

وتعمل «كوميرا باي» على تبسيط المعاملات للأفراد والشركات على حد سواء من خلال تقديم خيارات دفع رقمية غير محدودة توفر الراحة في أي وقت وفي أي مكان.

وتم تطوير حلول الدفع هذه باستخدام أحدث التقنيات، توفر إشعارات فورية حول حركة المدفوعات وتحديثات لحظية للرصيد، بالإضافة إلى بروتوكولات أمان متقدمة لحماية بيانات العملاء. كما تتميز بسهولة الإعداد، وتشفير شامل، ودعم سريع وموثوق للعملاء، مما يضمن توفير تجربة مالية رقمية آمنة وسلسة.

وأضاف هاشمي، «من خلال «كوميرا باي» نفتح آفاقاً جديدة لاقتصاد غير نقدي وتستفيد المنصة من تقنية التشفير المتطورة لتقديم طرق دفع رقمية أسرع وأكثر أماناً».

وتقدم «كوميرا باي» تحويلات مالية مجانية للعملاء كما تركز المنصة بشكل كبير على تحسين تجربة العملاء من خلال تقديم برامج دعم وولاء.