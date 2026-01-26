الإمارات تقود نمو صناعة المجوهرات في المنطقة

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الإمارات تتصدر مشهد النمو العالمي في صناعة المجوهرات، مع تزايد اهتمام دور المزادات والعلامات الفاخرة بالمنطقة، مدفوعة بثقافة راسخة لتقدير الأحجار الكريمة، وبجيل شاب يبحث عن تصاميم مبتكرة ومتفردة.

وأشارت الصحيفة إلى أن دار «سوذبيز» قدمت مؤخراً في أبوظبي مؤشراً واضحاً على هذا التحول، عندما نظمت مزادات فاخرة على شاطئ أحد المنتجعات، كان أبرزها بيع ماسة «وردة الصحراء» بوزن 31.68 قيراط مقابل 8.8 ملايين دولار، في واحدة من أهم صفقات المجوهرات، التي شهدتها المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن إيما باليسكي، المديرة العالمية للمجوهرات والأزياء في «سوذبيز»، قولها، إن ضوء الشرق الأوسط يمنح الأحجار الكريمة بريقاً استثنائياً، مؤكدة أن المنطقة باتت من أكثر الأسواق جذباً لصناعة المجوهرات عالمياً، في وقت تواجه فيه الأسواق التقليدية تحديات، تتعلق بالرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، وتباطؤ الطلب في الصين.

وبحسب التقرير ينظر صاغة المجوهرات العالميون إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما الإمارات، بوصفها الأسواق الأكثر وعداً بالنمو.