الشارقة تشارك في مؤتمر «ألتس آسيا» بسنغافورة

شارك الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة في مؤتمر «ألتس آسيا» العالمي «Global Alts Asia 2024»؛ أكبر مؤتمر للاستثمار البديل في آسيا، الذي نظمته خلال نوفمبر الجاري «آي كونيكشينز» iConnections في سنغافورة، المنصة الرائدة التي تربط كبار المستثمرين، ومديري الأصول، والخبراء في القطاعات المالية والتكنولوجية والجيوسياسية من جميع أنحاء العالم.

واستضاف المؤتمر الشيخ فاهم القاسمي في جلسة نقاشية بعنوان «ديناميكيات الاستثمار العالمي: الفرص والتحديات الإقليمية»، شارك فيها ديفيد ماك أوليف رئيس شركة Berkeley Endowment Management، ولويس-فنسنت غاف الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «جيفكال» Gavekal. وقدّم الشيخ فاهم القاسمي خلال الجلسة أفكاراً وتحليلات للمشهد العالمي المتغير، ناقش فيها مستقبل الاستثمار، وتأثير التكنولوجيا في الأسواق العالمية، إلى جانب الديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة.