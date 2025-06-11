%63حصة الإمارات من واردات السعودية خليجياً

استحوذت دولة الإمارات على 63% من إجمالي الواردات السعودية، خلال الربع الأول من العام الجاري وبقيمة بلغت 11.8 مليار ريال.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن الواردات السلعية للمملكة من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 18.7 مليار ريال خلال الربع الأول 2025، منخفضة بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بحسب منصة «أرقام».

وجاءت سلطنة عمان في المركز الثاني بنحو 3.9 مليارات ريال خلال الفترة نفسها مستحوذة على 21% من إجمالي الواردات السعودية، ثم البحرين ثالثاً بنحو 2.2 مليار ريال وبنسبة 12%، بينما جاءت الكويت في المركز الرابع بنحو 427.3 مليون ريال وبنسبة 2.5%، ثم قطر بنحو 367.2 مليون ريال، وبنسبة 1.5% أيضاً.