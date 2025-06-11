«راكز» تطلق عرضاً لتأسيس الأعمال خلال المشاركة بـ«بيج 5 كونستراكت مصر»

تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، إحدى أسرع المناطق الاقتصادية نمواً في المنطقة، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من معرض بيج 5 كونستراكت مصر(BIG 5 Construct Egypt 2025)، الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في قطاع الإنشاءات في مصر، والذي يُقام خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

وخلال المعرض، تطلق «راكز» عرضاً حصرياً لتأسيس الأعمال في الإمارات، مخصصاً لزوار المعرض، بقيمة 3,300 دولار.

ويشمل العرض الحصول على إقامة إماراتية، وتسجيل سريع للشركة، مع الاستفادة من مرافق مرنة وفعّالة من حيث التكلفة، تشمل مكاتب ومساحات عمل مشتركة ومستودعات وأراضٍ قابلة للتطوير، إضافة إلى خدمات دعم إداري شاملة عبر منصة رقمية موحدة. كما تتوفر خيارات لباقات متعددة السنوات تضمن االوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية.