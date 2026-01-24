سلطان الجابر يتصدر قائمة أقوى 40 شخصية مؤثرة بقطاع الكيماويات 2026

أعلنت مجموعة «ICIS» لخدمات بيانات ومعلومات السلع، قائمتها لأقوى 40 شخصية مؤثرة في قطاع الكيماويات لعام 2026، وتعد هذه القائمة تصنيفاً عالمياً لأبرز الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين الذين يحدثون أكبر أثر إيجابي في شركاتهم وفي قطاع الكيماويات عالمياً. وقالت المجموعة إن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، تصدّر قائمة عام 2026 التي نشرتها المجموعة، وذلك بعد فوزه أيضاً بجائزة «ICIS» لأفضل رئيس تنفيذي في القطاع لعام 2025.

وقال جوزيف تشانغ، المحرر المسؤول عن الشؤون العالمية لمجلة «ICIS Chemical Business»: يقود معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر خطوات ستحدث نقلة نوعية في قطاع الكيماويات العالمي من خلال تأسيس مجموعة «بروج» الدولية والاستحواذ على شركة «كوفيسترو»، المنتجة لمادة البولي يوريثان.

وأضاف: سيؤدي الاندماج المرتقب بين شركة «بروج» في أبوظبي، وشركة «بورياليس» في النمسا، وشركة «نوفا للكيماويات» في كندا، إلى تأسيس «مجموعة بروج الدولية»، وإنشاء كيان رائد في مجال البولي أوليفينات على مستوى العالم.

وكانت شركة «XRG»، ذراع الاستثمار الدولي التابعة لـ«أدنوك»، قد استكملت الاستحواذ على «كوفيسترو»، وتحرز تقدماً في إجراءات التأسيس المقترح لـ«مجموعة بروج الدولية»، حيث تسعى «XRG» إلى أن تصبح من بين أكبر ثلاثة مزودين للكيماويات على مستوى العالم. ومع توقعات نمو الطلب العالمي على الكيماويات بنسبة 70% بحلول 2050، ستسهم الصفقتان في ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في قطاع الكيماويات العالمي.

جدير بالذكر أن مجموعة «ICIS» تعد مزوداً عالمياً رائداً للمعلومات والبيانات والتحليلات الخاصة بأسواق الكيماويات والطاقة والغاز. وتعد قائمة «ICIS» لأفضل 40 شخصية مؤثرة يتم اختيارها من قِبل فريق تحرير الشؤون العالمية لمجموعة «ICIS»، وذلك بناء على تميز هؤلاء المسؤولين ورؤيتهم في واحد أو أكثر من مجموعة من المجالات التي تشمل: المشروعات، وتحقيق الربحية وخلق القيمة للمساهمين، وإتمام عمليات الاندماج والاستحواذ وإدارة محافظ الاستثمار، ودعم الابتكار، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.