9.24 مليارات درهم تداولات العقارات الصناعية بالشارقة في 2025

كشفت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، عن تحقيق سوق العقارات الصناعية في الإمارة قفزة نوعية غير مسبوقة، حيث ارتفعت قيمة التداولات من نحو 4.9 مليارات درهم في 2024 إلى أكثر من 9.24 مليارات درهم في 2025، بنسبة نمو بلغت 88.7%، ما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة وجاذبية البيئة الاستثمارية الصناعية في الإمارة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «مستقبل العقارات الصناعية»، نظمتها الدائرة ضمن فعاليات معرض الشارقة العقاري (إيكرس 2026)، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء، وبإدارة د. عبدالسلام الحمادي.

وأكد عبيد المظلوم، مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن هذا النمو اللافت لا يقتصر على زيادة عدد العقارات الصناعية، بل يعكس تحولاً نوعياً في حجم الاستثمارات وجودة المشاريع، موضحاً أن عدد العقارات الصناعية المتداولة ارتفع إلى 4416 عقاراً في 2025، إلى جانب أن الشارقة تحتضن نحو 14 مشروع تطوير عقاري صناعي تتنوع بين أراضٍ صناعية، ومجمعات متكاملة، ومستودعات متعددة الاستخدامات.

وأشار إلى أن التشريعات المرنة والتنظيم المتوازن أسهما بشكل مباشر في دعم هذا النمو، من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة تحفّز المستثمرين المحليين والدوليين، وتضمن في الوقت ذاته الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية، بما ينعكس إيجاباً على حجم التداول والقيمة السوقية للعقار الصناعي.

وأوضح أن الاستدامة والابتكار باتا من الركائز الأساسية في تطوير المناطق الصناعية بالشارقة، عبر اعتماد حلول ذكية في إدارة الطاقة والبنية التحتية، واستخدام التقنيات الحديثة، الأمر الذي يسهم في خفض التكاليف التشغيلية ورفع القيمة طويلة الأمد للأصول العقارية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الإمارة المستقبلية.

وشهدت الجلسة الحوارية مشاركة م. عبدالرحمن السويجي، مدير إدارة الدراسات التخطيطية في دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، والذي تناول محاور التوسع في البنية التحتية الصناعية، ومعايير تخصيص الأراضي الصناعية، وآليات التكامل بين التخطيط العمراني والنمو الصناعي واللوجستي، مؤكداً أن الشارقة تحتضن نحو 40% من إجمالي المنشآت الصناعية في الدولة، مدعومة ببنية تحتية متكاملة وموقع لوجستي استراتيجي.