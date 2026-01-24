دبي تتصدر المنطقة في افتتاحات الفنادق 2026

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة «كوستار» المتخصصة في تحليلات العقارات التجارية أن دبي وشنغهاي ولندن تتصدر الأسواق العالمية الرئيسية من حيث عدد الغرف الفندقية المتوقع افتتاحها خلال 2026.

ويشير التقرير إلى أن دبي تتصدر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ إذ من المتوقع أن تشهد المنطقة طفرة كبيرة في قطاع الضيافة، حيث تشير التقديرات إلى افتتاح 54238 غرفة في عام 2026، مقارنة بـ18,273 غرفة فعلية في عام 2025.

وتتصدر دبي قائمة الأسواق في المنطقة بنحو 5053 غرفة متوقعة، تليها قطر بـ2406 غرف. وتشير التوقعات إلى أن شنغهاي ستتربع على قمة الوجهات الدولية بإجمالي 7457 غرفة فندقية جديدة، فيما تحتفظ مدينة نيويورك بصدارة السوق الأمريكية. ويظهر التقرير تفاوتاً في معدلات النمو المتوقعة عبر المناطق الجغرافية المختلفة.

أما في أوروبا فسوف تشهد نمواً مضاعفاً، إذ من المرجح أن يقفز عدد الغرف الجديدة إلى 123789 غرفة في 2026، مقارنة بـ56043 غرفة تم افتتاحها في 2025. وتقود العاصمة البريطانية لندن هذا النمو بـ 5822 غرفة، تليها إسطنبول التركية بـ 3017 غرفة.

أما في آسيا والمحيط الهادئ فتحلق شنغهاي بعيداً، حيث تواصل المنطقة تسجيل أرقام ضخمة، إذ من المتوقع افتتاح 251,234 غرفة في 2026، ارتفاعاً من 189471 غرفة في 2025. وتأتي شنغهاي في المقدمة عالمياً وإقليمياً بـ 7457 غرفة، تليها العاصمة الصينية بكين بـ 3991 غرفة.

أما في الأمريكتين فتأتي نيويورك في الطليعة على صعيد الأمريكتين، حيث تشير البيانات إلى افتتاح 132479 غرفة متوقعة في 2026، مقارنة بـ 99,056 غرفة في 2025. وتتصدر مدينة نيويورك السوق الأمريكية بـ 4852 غرفة، تليها فينيكس بـ 3650 غرفة، في حين برزت كانكون المكسيكية واحدة من أهم الأسواق الجديدة في المنطقة بـ1839 غرفة.

وكانت «البيان» قد أجرت استبياناً، شمل 30 مسؤولاً فندقياً، كشف أن قطاع الفنادق في دبي يتجه نحو تسجيل أداء قياسي خلال 2026، مع مؤشرات قوية على التفاؤل. وأظهرت النتائج ثقة كبيرة في مستقبل القطاع، حيث أعرب 60% من المشاركين عن تفاؤلهم بأداء السوق، وتوقع 83% زيادة في الإيرادات الفندقية، فيما شدد 90% على الدور الحيوي للفعاليات في تعزيز الأداء الفندقي وتحقيق النمو المستدام.

وأكد مسؤولون فندقيون أن التفاؤل يغلب توقعاتهم لعام 2026، معتبرين أن استراتيجيات دبي المستمرة في تنويع المنتج السياحي ورفع جودة الخدمات الفندقية ستمنح القطاع دفعة قوية نحو نمو مستدام. وأوضحوا أن الطلب على الغرف الفندقية سيواصل الصعود، مدفوعاً بزيادة أعداد السياح من مختلف الأسواق العالمية، إضافة إلى استقطاب فعاليات ومعارض دولية كبرى، من شأنها أن تعزز الإشغال الفندقي.