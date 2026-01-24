«طيران الإمارات» تلغي رحلات إلى الولايات المتحدة بسبب الأحوال الجوية

أعلنت «طيران الإمارات» عن إلغاء الرحلات المجدولة خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير 2026 إلى الولايات المتحدة بسبب التأثيرات الشديدة المتوقعة للعاصفة «فيرن» على أجزاء من أمريكا.

وذكرت الناقلة عبر موقعها الإلكتروني أن الرحلات التي تم إلغاؤها تشمل وجهات نيويورك، نيوآرك، دالاس، واشنطن، إضافة إلى رحلات بين ميلانو وأثينا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت «طيران الإمارات» أنه لن يُسمح للمسافرين الذين لديهم رحلات ربط عبر دبي على الرحلات الملغاة بالسفر من نقطة انطلاقهم، داعية المتأثرين إلى التواصل مع وكلاء السفر لإعادة الحجز، أو التواصل مباشرة مع الشركة في حال الحجز المباشر.

كما دعت الشركة عملاءها إلى التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر خدمة «إدارة الحجز» على موقعها الإلكتروني، لضمان استلام آخر المستجدات، معربةً عن اعتذارها عن أي إزعاج، ومؤكدةً استمرارها في متابعة تطورات الحالة الجوية من كثب.

• EK203 / 25 يناير – من دبي إلى نيويورك

• EK204 / 25 يناير – من نيويورك إلى دبي

• EK201 / 25 يناير – من دبي إلى نيويورك

• EK202 / 25 يناير – من نيويورك إلى دبي

• EK205 / 25 يناير – من ميلانو إلى نيويورك

• EK206 / 25 يناير – من نيويورك إلى ميلانو

• EK203 / 26 يناير – من دبي إلى نيويورك

• EK204 / 26 يناير – من نيويورك إلى دبي

• EK209 / 25 يناير – من أثينا إلى نيوآرك

• EK210 / 25 يناير – من نيوآرك إلى أثينا

• EK221 / 24 يناير – من دبي إلى دالاس

• EK222 / 24 يناير – من دالاس إلى دبي

• EK231 / 25 يناير – من دبي إلى واشنطن

• EK232 / 25 يناير – من واشنطن إلى دبي

• EK237 / 25 يناير – من دبي إلى بوسطن

• EK238 / 25 يناير – من بوسطن إلى دبي