«الإمارات لتموين الطائرات» تتوسّع في خدمات الطعام التجارية

كشفت «الإمارات لتموين الطائرات» عن خطط توسّع طموحة في خدمات الطعام التجارية خارج نطاق عمليات تموين شركات الطيران الأساسية، بالاعتماد على خبراتها وقدراتها النوعية التي أتاحت لها ترسيخ معايير متفوقة جديدة في هذا المجال. وتماشياً مع هذه الخطط تعتزم الإمارات لتموين الطائرات و«بستانك» المشاركة ولأول مرة في معرض جلفود 2026، الذي يعد أكبر حدث سنوي عالمي لتوريد الأغذية والمشروبات ويقام في مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة بين 26 إلى 30 يناير الحالي.

حيث ستعرضان مجموعة موسعة من حلول خدمات الطعام لشركاء التجزئة والضيافة والتموين. وستعرض الإمارات لتموين الطائرات مجموعة من المنتجات المصممة للبيئات ذات الأحجام الكبيرة والتعقيد العالي، مستفيدة من خبراتها الطويلة في تزويد المعارض العالمية الكبرى والفعاليات الرياضية وعمليات الضيافة واسعة النطاق. وبدورها ستطرح «بستانك» أكبر مزرعة عمودية في العالم خطوط منتجات جديدة عدة مصممة خصيصاً لأسلوب الحياة العصري سريع الوتيرة.