«جلفود 2026» يرفع الإشغال في فنادق دبي

تحتضن دبي بعد غدٍ فعاليات معرض الخليج للأغذية (جلفود 2026)، بمشاركة عالمية واسعة من خلال 8500 عارض من 195 دولة، ويغطي 12 قطاعاً رئيسياً للأغذية والمشروبات لرسم مستقبل الغذاء في المنطقة والعالم.

ويقام الحدث الأكبر عالمياً في مجال توريد الأغذية والمشروبات، من 26 إلى 30 يناير الجاري، عبر موقعين في مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

ومن المقرر أن تركز نسخة 2026 من الحدث العالمي على مستقبل قطاع الغذاء، الاستدامة، سلاسل التوريد، والذكاء الاصطناعي في الصناعات الغذائية، مرسخاً دبي أحد أبرز العواصم العالمية للمعارض والفعاليات والتجارة الدولية ووجهة للاستثمار والصناعة والتجارة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية.

وشهدت فنادق دبي حالة من النشاط الملحوظ خلال الساعات الماضية بفضل تدفق المشاركين والزوار وارتفعت معدلات الإشغال قرب مستويات قياسية، فيما رفعت الفنادق وأماكن الضيافة القريبة من موقعي إقامة الحدث شعار كامل العدد وسط توقعات بتأثيرات إيجابية للفعاليات والمعارض على زيادة أعداد الزوار وإنعاش الإشغال الفندقي، فضلاً عن نشاط قطاعات الضيافة والنقل والتجزئة وزيادة حركة السفر عبر مطار دبي الدولي.