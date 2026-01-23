«جواهر الإمارات 2026» ينطلق 28 يناير في إكسبو الشارقة بمشاركة 180 عارضاً

يستعد مركز إكسبو الشارقة لإطلاق النسخة السابعة من «معرض جواهر الإمارات 2026» الذي ينظمه المركز من 28 يناير حتى 1 فبراير، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة أكثر من 180 من أبرز صانعي المجوهرات في الدولة وأكثر من 500 علامة تجارية، إلى جانب نخبة من المصممين العالميين، في حدث يواصل مسيرة نموه المستمرة، ويمثل أكبر منصة محلية للذهب والمجوهرات تجمع عارضين من المنطقة والعالم.

ويشهد المعرض هذا العام قفزة نوعية في مساحته التي تصل إلى 12,000 متر مربع، حيث يستقطب مشاركات من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، ويعرض أحدث التصاميم من الذهب، والألماس، والمجوهرات المصنّعة، واللؤلؤ، والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة.

ويستقطب المعرض طوال خمسة أيام نخبة المصممين وعشاق المجوهرات وكبار المشترين وشخصيات بارزة، حيث يضم أجنحة متنوعة تعكس زخم صناعة المجوهرات من دول مثل قطر، السعودية، لبنان، سنغافورة، تايلاند، روسيا، تركيا، باكستان، الهند، وإيطاليا وغيرها، فضلاً عن عارضين من الإمارات وجناح خاص يبرز إبداعات المصممين الإماراتيين الذين أثبتوا حضورهم بفاعلية في هذا المجال.

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن النجاح اللافت الذي حققته الدورات السابقة من المعرض من حيث المشاركات الواسعة للعارضين والإقبال الكبير من الزوار وتنامي قيمة المشتريات يعكس الثقة المتزايدة بالمعرض، ويشكل دافعاً مستمراً لتطوير الخدمات وتقديم برامج مبتكرة، مشيراً إلى أن المعرض يمثل منصة استراتيجية لدعم قطاع الذهب والمجوهرات في الدولة وأداة فاعلة لتعزيز مكانة الشارقة كمحور إقليمي ودولي لهذه الصناعة.

وأضاف أن المركز يحرص على توسيع نطاق المشاركة الدولية وجذب علامات تجارية عالمية جديدة وتعزيز مشاركة المصممين الإماراتيين، مشيراً إلى أن توقيت المعرض في بداية العام يعزز جاذبيته التجارية، لا سيما مع ارتفاع بريق الذهب والطلب المتزايد عليه في الإمارات، مما يمثل حافزاً قوياً للشركات للمشاركة والاستفادة من هذا الزخم.

فرص فريدة للمصممين والشركات

ويعد المعرض فرصة فريدة للمشاركين لاستعراض أحدث إبداعاتهم والوصول إلى جمهور متنوع ومحترف، حيث يتيح لهم الاستفادة من حملات تسويقية قوية وتغطية تمتد طوال أيام المعرض، إلى جانب مزايا تنظيمية تشمل أسعاراً تنافسية لمساحات العرض ومرونة في تصميم الأجنحة وخيارات متعددة لبنائها، مما يوفر بيئة مثالية تجمع بين الابتكار والتراث وتتيح للمصممين والشركات المحلية والعالمية توسيع نطاق أعمالهم.

لآلئ الشارقة

وضمن فعاليات النسخة السابعة من معرض جواهر الإمارات تُقام النسخة الثانية من «معرض لآلئ الشارقة» الذي تنظمه شركة لآلئ السويدي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبشراكة استراتيجية مع المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة (GIA)، ويهدف المعرض إلى إحياء التراث البحري الإماراتي وإبراز قيمة اللؤلؤ الطبيعي ودعم وتنمية قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات، وتعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي ودولي في هذا القطاع.