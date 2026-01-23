«غرف دبي» تؤسس لشراكات تجارية واستثمارية مستدامة مع اليونان

بحثت غرف دبي آفاق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة مع القطاعين العام والخاص في اليونان، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للنمو والتعاون في القطاعات الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية نظمّتها غرف دبي إلى العاصمة اليونانية أثينا، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وبحضور محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، في إطار مبادرة «ممرات النمو»، التي تهدف إلى تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والأسواق العالمية، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الجهات اليونانية المعنية من القطاعين العام والخاص.

الشراكات الاستراتيجية

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «ترتبط دبي واليونان بعلاقات راسخة على كافة المستويات، وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لتوسيع الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز مسارات التعاون المشترك على المستوى الدولي، حيث نسعى من خلالها إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، بما يسهم في بناء شراكات نوعية ومستدامة».

وأجرى وفد غرف دبي خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولي عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة في اليونان، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. وضمت قائمة الجهات التي اجتمع معها وفد الغرف خلال الزيارة، كلاً من وزارة الخارجية اليونانية، والصندوق الوطني للاستثمار في اليونان (Growthfund)، الذي يشرف على محفظة واسعة من الشركات التابعة والمملوكة للحكومة اليونانية، ويدير أصولاً بقيمة 11.7 مليار يورو، بالإضافة إلى كل من غرفة تجارة وصناعة أثينا، أكبر غرفة تجارية في اليونان، حيث تضم في عضويتها أكثر من 120 ألف شركة.

كما شملت الجهات التي اجتمع معها الوفد خلال الزيارة، الاتحاد اليوناني للشركات، والذي يضم في عضويته 3,500 شركة، تشكل 50 % من الأنشطة الاقتصادية في اليونان، ويبلغ إجمالي أصول أعضاء الاتحاد 416 مليار يورو، بالإضافة إلى هيئة ترويج الاستثمار والتجارة اليونانية، وفرع شبكة إنديفور العالمية لرواد الأعمال في اليونان، والذي تضم عضويته 174 شركة، تبلغ عائداتها الإجمالية 3.9 مليارات يورو.

الفرص الاستثمارية

وأبرمت غرف دبي خلال فعاليات بعثتها التجارية إلى اليونان، مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أثينا، حيث وقّع المذكرة محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، ولوانيس براتاكوس رئيس غرفة تجارة وصناعة أثينا، وذلك بهدف الارتقاء بالعمل الثنائي، وتعزيز التعاون في قطاعات التجارة والصناعة، وفتح آفاق جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دبي وأثينا، بما يخدم مصالح المستثمرين والشركات، كما تنص المذكرة على تعزيز التعاون في مجالات البعثات الرسمية، والوفود التجارية والاقتصادية، وتقديم الدعم لأعضاء غرف دبي وغرفة تجارة أثينا، بما يسهم في تعزيز التجارة، ونمو فرص الاستثمار، وعقد الشراكات التجارية.

وجرى خلال الاجتماعات استعراض الدعم المتكامل الذي تقدمه غرف دبي للشركات اليونانية الراغبة في تأسيس أعمالها في الإمارة، والتوسع انطلاقاً منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وقام وفد الغرفة بتسليط الضوء على الفرص الواعدة التي تتيحها مشاركة مجتمع الأعمال اليوناني في كبرى الفعاليات التجارية المتخصصة في دبي، وفي مقدمها «إكسباند نورث ستار»، أكبر حدث عالمي للشركات الناشئة والمستثمرين. كما تم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية مقر رواد أعمال دبي بالنسبة للشركات اليونانية الناشئة، حيث يتيح الوصول إلى موارد جديدة للنمو، والتوسع، وتحقيق النجاح في دبي.

تحفيز الشركات

وتناولت الاجتماعات التي أجراها وفد غرف دبي إلى اليونان، آفاق التعاون الثنائي في مجموعة متنوعة من المجالات والقطاعات الاستراتيجية، بدءاً من الطيران، والموانئ، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتمويل، بالإضافة إلى التركيز المشترك على الابتكار والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحفيز الشراكات والاستثمارات الثنائية بين الشركات العائلية اليونانية ونظيراتها في دبي. وتم التأكيد على ضرورة تعزيز حركة الوفود التجارية بين دبي واليونان، ورفع وتيرة العمل المشترك، لرفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين.

وسجلت التجارة غير النفطية بين دبي واليونان 2 مليار درهم في 2024، بنمو 13.7 % على أساس سنوي، فيما يستمر عدد الشركات اليونانية المسجلة لدى غرفة تجارة دبي في الارتفاع، حيث انضمت 102 شركة يونانية إلى عضوية الغرفة خلال عام 2025، ليصل بذلك إجمالي الشركات اليونانية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 419 شركة، بنمو 22.5 % على أساس سنوي.

وتندرج الزيارة ضمن سلسلة البعثات التجارية الدولية التي تنظمها غرف دبي في إطار مبادرة «ممرات النمو»، والتي تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين دبي والأسواق العالمية الواعدة. وتسعى المبادرة إلى فتح قنوات جديدة للتواصل والتعاون رفيع المستوى، وتطوير العلاقات الثنائية بين مجتمع الأعمال في دبي، ونظرائه على الصعيد الدولي، بما يسهم في دعم الشراكات الاستراتيجية، وإطلاق مشاريع مشتركة، وتعزيز التكامل القطاعي. كما تواكب المبادرة التغيرات في البيئات الاقتصادية العالمية، والأطر التشريعية، والحوافز الاستثمارية، بما يعزز من قدرة شركات دبي على دخول أسواق جديدة، والتوسع فيها بثقة وكفاءة.