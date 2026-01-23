«إس سي كابيتال بارتنرز» تضع حجر الأساس لمجمع صناعي رئيسي في رأس الخيمة

أعلنت شركة إس سي كابيتال بارتنرز، المتخصصة في إدارة الاستثمارات العقارية في آسيا والمحيط الهادئ، عن بدء أعمال بناء مجمع صناعي متميز من الفئة «أ» في رأس الخيمة بما يمثل علامة فارقة في خطط الشركة للتوسع إلى دول التعاون، ويعد المشروع الأول لصندوق إس سي لتنمية العقارات الصناعية في دول التعاون، وهو أول صندوق للتطوير الصناعي تطلقه إس سي كابيتال بارتنرز في المنطقة، وذلك بالشراكة مع شركة «كابيتالاند إنفستمنت ليمتد».

وقال سوشاد تشيارانوساتي، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس «إس سي كابيتال بارتنرز»: «إن بدء الأعمال في هذا المشروع يمثل دليلاً ملموساً على قدرتنا على تحويل الاستراتيجية إلى تنفيذ فعلي في دول مجلس التعاون الخليجي. فنحن نركز على بناء منصة صناعية مؤسسية قادرة على التوسع في أنحاء الإمارات والمملكة العربية السعودية، ومدعومة بشراكات محلية ورؤوس أموال عالمية».

ويقع المجمع الصناعي، الذي يمتد على 300 ألف متر مربع، في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، ويتميز بارتفاع سقف يبلغ 11 متراً وقدرة تحمّل للأرضيات تصل إلى 5 أطنان لكل متر مربع. كما يشتمل المشروع على إجراءات تدعم مبادئ الاستدامة، مثل أنظمة ترشيد استهلاك المياه، إلى جانب مرافق أخرى متوافقة مع معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG).

ويطور المشروع بالشراكة مع «تي إتش آي القابضة لإدارة المشاريع»، الشريك الصناعي لشركة «إس سي كابيتال بارتنرز»، والتي ستتولى مهام التطوير وإدارة الأصول والتشغيل. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ أعمال البناء على مراحل، على أن يتم الإنجاز بما يتوافق مع متطلبات المستأجرين.

وتم تعيين يزن المصري، مديراً عاماً للاستثمارات في إس سي كابيتال بارتنرز في منطقة الشرق الأوسط، ما يعزز التزام الشركة بتعزيز قدراتها التنفيذية الميدانية في المنطقة على المدى الطويل.