مدينة دبي الصناعية تستعرض منظومتها العالمية في «جلفود 2026»

أعلنت مدينة دبي الصناعية، عن مشاركتها من جديد في معرض «جلفود 2026» من 26 إلى 30 يناير في مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.

وتشارك مدينة دبي الصناعية، التي تعد من مجمعات الأعمال العشرة المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم، في «جلفود» لتسليط الضوء على الدور الملحوظ الذي تلعبه منذ عقدين في تعزيز قدرات قطاع الأغذية والمشروبات.

وتضم مدينة دبي الصناعية أكثر من 1,100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية و350 مصنعاً دخل حيز التشغيل، بما في ذلك نخبة من الشركات الرائدة في القطاع على غرار «باتشي» و«تمور البركة» وشركة «هيمالايا ويلنس» الهندية، والتي تعمل اليوم على إنشاء أول مصانعها لإنتاج المستحضرات الدوائية والمكملات الغذائية المصنوعة من الأعشاب خارج الهند في مدينة دبي الصناعية.

وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أن النهج المتكامل الذي تعتمده دولة الإمارات ودبي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الابتكار يسهم في تعزيز دورها المحوري في رسم معالم مستقبل قطاع الغذاء العالمي. وقال: «نحرص في مدينة دبي الصناعية على دعم وتمكين المبتكرين في قطاع الأغذية والمشروبات، بما يسهم في ترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات ودبي في صناعة الأغذية والمشروبات. ونؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة توفير بيئة صناعية متكاملة تحفز على الابتكار وتتيح لشركات التصنيع فرص توسيع نطاق أعمالها والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات ودبي، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية»مشروع 300 مليار«والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وأجندة دبي الاقتصادية D33».

بيئة الأعمال

وستلقي مدينة دبي الصناعية من خلال مشاركتها في فعاليات معرض «جلفود 2026» الضوء على بيئة أعمالها المتكاملة، المدعومة بشبكة خدماتها اللوجستية القوية وموقعها الاستراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي وشبكة الطرق الرئيسية ومحطة شحن «قطارات الاتحاد»، بما يعزز مكانتها وجهة مثالية لنمو شركات الأغذية والمشروبات وتوسيع أعمالها في المنطقة والعالم. وتوفر هذه المنظومة الصناعية الرائدة بنية تحتية متقدمة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، بما في ذلك الأراضي الصناعية ووحدات التخزين والخدمات اللوجستية. وتمتاز مدينة دبي الصناعية بتصميمها الذكي الذي يدعم الابتكار ويعزز النمو، عبر توفير 6 مناطق صناعية تركز على قطاعات اقتصادية حيوية، وهي المعادن الأساسية والآلات والمعادن الطبيعية والأغذية والمشروبات والنقل والمواد الكيميائية.