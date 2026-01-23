«طيران الإمارات» تطلق حركة تنقلات جديدة في فريقها التجاري

أعلنت «طيران اإمارات» عن حركة تنقلات قيادية جديدة ضمن فريقها التجاري في عدد من أسواقها العالمية الرئيسية، في خطوة تعكس التزامها المتواصل ببناء قاعدة قوية من الكفاءات الإماراتية القادرة على قيادة مسيرة النمو المستقبلية للناقلة.

واعتباراً من أول فبراير 2026، ستدخل التنقلات التالية حيّز التنفيذ ضمن فريق إدارة العمليات التجارية وتشمل ماجد الفلاسي مدير طيران الإمارات في فيتنام حالياً، وسيتولي منصب مدير طيران الإمارات في إندونيسيا، ووحيد البلوشي، مدير طيران الإمارات في جدة حالياً، وسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في فيتنام.

أما محمد القاسم، مدير طيران الإمارات في كمبوديا حالياً، فسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في جدة، وسيتولى فهد الحساوي، مدير طيران الإمارات في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية حالياً، منصب مدير طيران الإمارات في كمبوديا فيما يتولى سلطان بن حدّه، منصب مدير الدعم التجاري في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

المهارات القيادية

وتندرج التنقلات ضمن برنامج طيران الإمارات لإدارة العمليات التجارية في المحطات الخارجية، وهو برنامج تدريبي مخصّص يهدف إلى منح الكفاءات الإماراتية فرصاً فريدة لتطوير مهاراتهم القيادية وتوسيع معرفتهم بالأسواق المحلية ضمن شبكة الناقلة العالمية. ويركّز البرنامج على إعداد قيادات مستقبلية في مجالات العمليات التجارية والشحن وإدارة المطارات، من خلال تدريب شامل، وبرامج إرشاد مهني، وخبرات دولية متنوّعة، تسهم في بناء مهارات شاملة وشبكات علاقات عالمية راسخة للمشاركين في البرنامج.

ويُعد البرنامج إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية التوطين ضمن مجموعة الإمارات، حيث يهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لتولي أدوار قيادية عالمية في المستقبل، بما يعزز استدامة النمو المؤسسي ويواكب تطلعات طيران الإمارات على المدى الطويل.