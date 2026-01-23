325 جهة تستعرض أحدث ابتكارات عالم الترفيه بمعرض «IAAPA»

تستضيف العاصمة «أبوظبي» للمرة الأولى فعاليات معرض ومؤتمر «IAAPA الشرق الأوسط 2026»، الأبرز عالمياً في قطاع المدن الترفيهية والجذب السياحي، خلال الفترة من 30 مارس إلى 2 أبريل 2026.

وتشهد الدورة المرتقبة زخماً كبيراً تمثل في اكتمال حجز جميع مساحات العرض، بمشاركة أكثر من 325 جهة عارضة تستعد لاستعراض أحدث الابتكارات في منتجات وخدمات عالم الترفيه، من ألعاب ومرافق ترفيهية وتجهيزات حدائق مائية، وصولاً إلى الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة وأنظمة السلامة والتشغيل.

ويجمع الحدث نخبة من قادة وصناع القرار والشركات العالمية المتخصصة، موفراً منصة عالمية تربط بين المشغلين والموردين والمطورين وقادة القطاع من مختلف مجالات صناعة الترفيه.

كما يولي الحدث اهتماماً بالغاً بالتطوير المهني، وهو ما أكده بيتر فان دير شانس، المدير التنفيذي ونائب رئيس IAAPA لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، الذي اعتبر المعرض خطوة نوعية، تعكس التزام المنظمة الراسخ تجاه المنطقة، ودعم القطاع عبر التعليم والارتقاء بالمعايير، وتوطيد الروابط العالمية. وأكد جاكوب وال، الرئيس والمدير التنفيذي لرابطة IAAPA، الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط سوقاً ذات أولوية للصناعة العالمية، مشيراً إلى أن الحدث يجسد دور الرابطة في توفير منبر للتواصل بين الجهات الفاعلة .