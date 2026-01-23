«سند» و«بوليتكنك أبوظبي» تطلقان برنامج تدريب لإعداد جيل من فنيي محركات الطائرات

أعلنت مجموعة «سند»، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول إدارة الأصول، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، توقيع اتفاقية تعاون مع بوليتكنك أبوظبي، المؤسسة التعليمية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، لإطلاق برنامج التدريب المهني لتدريب وتوظيف الجيل القادم من فنيي محركات الطائرات في دولة الإمارات.

جاء توقيع الاتفاقية خلال معرض التوظيف «مستقبل واعد»، والذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني كمبادرة مخصصة لتشجيع الشباب وحثهم على استكشاف الفرص الوظيفية المتاحة في قطاع الطيران. وقع الاتفاقية كل من منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»، والدكتور علي المرزوقي، المدير العام لمعهد التكنولوجيا التطبيقية.

تمكين الكفاءات

وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»: يعكس البرنامج التزام «سند» الراسخ بتمكين الكفاءات الوطنية ودعم رؤية أبوظبي لتصبح مركزاً عالمياً للطيران. ومن خلال شراكتنا مع بوليتكنك أبوظبي، نعمل على توفير مسارات تمكّن شبابنا من اكتساب المهارات والخبرة والثقة لقيادة مستقبل قطاع الطيران في دولة الإمارات.

وقال الدكتور علي المرزوقي، المدير العام لمعهد التكنولوجيا التطبيقية: «إن نظام التدريب المهني هو أحد النظم التعليمية المعتمدة لدينا في مؤسساتنا التعليمية التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

وقد أثبت هذا النظام، عبر السنوات، قدرته على إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المهارات العملية والعلمية المطلوبة في مختلف التخصصات التقنية. ومن خلال شراكتنا مع شركة سَنَد، نواصل تعزيز هذا النموذج التعليمي المتميز، واثقين بأن مخرجاته ستسهم في رفد قطاع الطيران بفنيين إماراتيين على مستوى عالٍ من الكفاءة والجاهزية».

ويُعد التعاون خطوة محورية نحو تحقيق رؤية أبوظبي في أن تصبح مركزاً عالمياً للطيران، كما يجسّد التزام «سند» المستمر بتطوير الكفاءات الإماراتية وبناء القدرات الوطنية التي ستُسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطيران.

ويأتي التعاون ضمن استراتيجية مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني لتعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني وصقل المهارات الوطنية، كما يبرز دور «بوليتكنك أبوظبي» التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية كمؤسسات أكاديمية رائدة في إعداد الكوادر الإماراتية المتخصصة.

ومن خلال توحيد جهود مؤسسة صناعية رائدة ومؤسسة أكاديمية متميزة، سيوفّر هذا التعاون منصة ديناميكية لإعداد فنيين متخصصين يدعمون طموحات الإمارات في مجال الطيران. ويأتي إطلاق البرنامج في وقتٍ يشهد فيه قطاع الطيران العالمي تحديات متزايدة بسبب النقص في الكفاءات المتخصصة.