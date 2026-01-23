«تيكوم» تستحوذ على حرم جامعي بمدينة دبي الأكاديمية

استحوذت مجموعة «تيكوم» على حرم جامعي متكامل، يضم مباني متعددة، بمساحة إجمالية تزيد على 300 ألف قدم مربعة في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، استجابة للطلب القوي في قطاع التعليم العالي. يهدف هذا الاستحواذ إلى تلبية الطلب المتزايد من الجامعات الدولية الرائدة على أصول التعليم المتميزة، مدفوعاً بالاستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرائدة، بما فيها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية التعليم في دبي 2033، كما سيسهم في تعزيز الدور الريادي لقطاع التعليم التابع لمجموعة تيكوم، الذي يضم مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة، حيث يسجل هذا القطاع معدلات إشغال مرتفعة تبلغ 99 %.

ويأتي هذا الاستحواذ بقيمة 125 مليون درهم في إطار استراتيجية مجموعة «تيكوم» للتوسع وتحقيق النمو المستدام، بما يرفع قيمة استثماراتها الإجمالية في محفظة الأصول التجارية والصناعية إلى أكثر من 5.5 مليارات درهم ، منذ إدراج أسهمها في سوق دبي المالي في يوليو 2022، كما تعتزم مجموعة تيكوم إجراء عمليات تطوير وتحديث لمباني ومرافق الحرم الجامعي، الذي تم الاستحواذ عليه، بما يضمن أعلى معايير الجودة.

وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، إن هذا الاستحواذ يعكس التزام المجموعة بمواصلة الارتقاء بقطاع التعليم العالي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات ودبي وجهة عالمية رائدة للتعليم وتنمية المواهب. وأضاف: «تملك مدينة دبي الأكاديمية العالمية ما يلزم من إمكانات وموارد لتلبية الطلب المتزايد من الأكاديميين والمواهب من جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية التعليم في دبي 2033».

وتابع: «سوف يسهم هذا الاستحواذ، الذي يأتي في إطار استراتيجية المجموعة للتوسع، في تعزيز قدرة مدينة دبي الأكاديمية العالمية على استقطاب نخبة عالمية من أبرز المؤسسات الأكاديمية. ويضم قطاع التعليم التابع لمجموعة «تيكوم» أكثر من 85 % من الطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة على مستوى دبي، بما يعزز حرصنا على مواصلة الاستفادة من فرص النمو المتاحة للارتقاء بمحفظة المجموعة من الأصول التعليمية، وتحقيق قيمة مضافة ومستدامة للمساهمين».

جدير بالذكر أن مجموعة «تيكوم» قامت بتمويل هذا الاستحواذ من مواردها الحالية، في ظل حرصها على مواصلة الحفاظ على مركزها المالي القوي وسيولتها المرنة، علماً بأن عملية الاستحواذ المذكورة قد خضعت لإجراءات مدروسة ودقيقة، تتوافق مع كل اللوائح التنظيمية في السوق وضوابط الحوكمة.