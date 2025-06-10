«اينوك» وموانئ دبي العالمية تعززان قدراتهما في الاستجابة لحالات الطوارئ





وقعت مجموعة اينوك، الشركة العالمية المتخصصة والمتكاملة في مجال الطاقة، مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ والحرائق في البنية التحتية الرئيسية للطاقة والخدمات اللوجستية في دبي، وذلك من خلال التدريب المشترك، وتخطيط الجاهزية، والاستجابة المنسقة للطوارئ.

وقع مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي لمجموعة اينوك بدبي سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك؛ وعبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي.

وبهذه المناسبة، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «تمثّل مذكرة التفاهم هذه قفزة نوعية في تعزيز التزامنا بأعلى معايير السلامة وضمان جهوزيتنا الكاملة لمواجهة حالات الطوارئ. ونحن فخورون بشراكتنا مع موانئ دبي العالمية، التي تشاركنا قيمنا الراسخة في تعزيز السلامة التشغيلية والمرونة عبر جميع مجالات عملنا. ونثق بأن هذا التعاون سيعزز قدراتنا المشتركة على مواجهة التحديات غير المتوقعة، وضمان حماية موظفينا وأصولنا والمجتمع ككل».

وقال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي: «تُعد السلامة جوهر قيمنا التي ترتكز عليها جميع عملياتنا في «دي بي ورلد»، حيث تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بتوفير بيئة آمنة لموظفينا وأصولنا وعملياتنا. وبالتعاون مع مجموعة اينوك، نعزز قدرتنا على الاستجابة للطوارئ ونعزز من البنية التحتية لتكون أكثر مرونة وأماناً لدعم التجارة الإقليمية».

وتنص مذكرة التفاهم على تنظيم تمرين سنوي مشترك يهدف إلى تعزيز التدريب، ورفع مستوى الجاهزية، وزيادة سرعة الاستجابة، وذلك بقيادة فريقي الطوارئ في اينوك و«دي بي ورلد». كما تحدد المذكرة آليات التحديث الدوري لخطط الاستجابة للطوارئ، وبروتوكولاً مشتركاً لإشراك الأطراف الخارجية، بما يضمن سرعة وتنسيق الإجراءات.

تؤكد مجموعة اينوك على التزامها الراسخ بتلبية أعلى معايير السلامة والاستعداد للطوارئ. فقد افتتحت المجموعة في عام 2022 أول مركز من نوعه للاستجابة للطوارئ في جبل علي، وذلك بالشراكة مع الدفاع المدني بدبي. وقد أكمل أعضاء مركز الاستجابة للطوارئ مؤخراً دورة تدريبية متخصصة في مركز التدريب الدولي على مكافحة الحرائق في المملكة المتحدة، ساعدتهم على تطوير مهاراتهم في مجال تقييم المخاطر المتعلقة بالمواد الخطرة والحرائق. ويزوّد هذا التدريب المتقدم رجال الإطفاء بالمهارات اللازمة لإجراء عمليات إنقاذ معقدة، والاستجابة لحوادث المواد الخطرة في قطاع النفط والغاز عالي المخاطر وإجراء تقييمات شاملة لها.