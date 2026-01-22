"دافوس" يعيّن خلدون المبارك رئيساً لمجلس الأعمال الدولي

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي عن تعيين خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، رئيساً لمجلس الأعمال الدولي (IBC)، في خطوة تعكس المكانة المتنامية للإمارات في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية.

وأصبح المبارك بهذا التعيين أول شخصية من منطقة الشرق الأوسط تتولى رئاسة هذا المجلس الرفيع منذ تأسيسه، وذلك لفترة تمتد لمدة عامين، ليقود بذلك واحدة من أهم المنصات الاستراتيجية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

يذكر أن مجلس الأعمال الدولي (International Business Council - IBC) هو هيئة استشارية استراتيجية تابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، ويضم في عضويته نحو 100 من كبار الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية من مختلف القطاعات.

ويُعد المجلس منصة حصرية تضم قادة الشركات الأكثر تأثيراً عالمياً مثل "ماكينزي" و"إيبردرولا" الذين يشاركون بانتظام في جلسات دافوس لتبادل الرؤى حول مستقبل القيادة في القرن الحادي والعشرين والابتكار المسؤول. ويضم أكثر من 120 من كبار الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة لأضخم الشركات العالمية العابرة للقارات.

ويهدف المجلس إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي وفاعل في مواجهة التحديات العالمية المتسارعة، سواء كانت اقتصادية أو بيئية أو تكنولوجية. كما يهدف إلى التنسيق بين الشركات والحكومات في قضايا الحوكمة والاستدامة والنمو الشامل.

وكذا يعمل المجلس كحلقة وصل استراتيجية لتشكيل وصناعة القرارات والمبادرات الكبرى التي يتم طرحها ومناقشتها قبيل الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس".