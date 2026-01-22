بحضور لطيفة بنت محمد.. حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي يُطلقان "البرنامج العالمي للذكاء الاستراتيجي"

أطلقت حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ضمن اجتماعات الدورة الـ 56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا "البرنامج العالمي للذكاء الإستراتيجي"، في خطوة نوعية تهدف إلى تمكين الحكومات والمؤسسات من الانتقال إلى نماذج أكثر استباقية ومرونة في استشراف المتغيرات العالمية، وتسريع اتخاذ القرارات الإستراتيجية، بما يعزز جاهزيتها للتعامل بكفاءة وفعالية مع التحولات المتسارعة.

وشهدت أعمال المنتدى توقيع وثيقة تعاون وشراكة تمهيداً للبدء بتنفيذ البرنامج، بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء عضو مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي، وبورغ برينده الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، ولاري فينك رئيس مجلس إدارة "بلاك روك"، والرئيس المشارك المؤقت لمجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي، ووقعها كل من سعادة هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية، ومارون كيروز المدير العام في المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويهدف "البرنامج العالمي للذكاء الاستراتيجي" إلى ترسيخ استخدام الذكاء الإستراتيجي أداة محورية لقراءة التوجهات المستقبلية العالمية، واستشراف الفرص والمخاطر لتطوير إستراتيجيات أكثر استباقية وجاهزية من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية.

ويمثل البرنامج العالمي للذكاء الإستراتيجي مبادرة دولية رائدة تعكس توجهاً متقدماً لتعزيز دور الذكاء الإستراتيجي في استشراف المستقبل وصناعة القرار وسيعمل على إطلاق عدة مبادرات من أبرزها؛ تنظيم منتدى عالمي للذكاء الإستراتيجي في الإمارات، وإنشاء أول تحالف عالمي للذكاء الإستراتيجي، وإطلاق مسرعات الذكاء الإستراتيجي، وإطلاق أكاديمية الذكاء الإستراتيجي.

وأكدت سعادة هدى الهاشمي أن إطلاق البرنامج العالمي للذكاء الإستراتيجي يمثل إضافة نوعية تعزز التعاون الدولي وتسرّع الانتقال إلى نهج استشرافي متقدم، ويعكس الحضور الفاعل والمؤثر لدولة الإمارات في المحافل الدولية، ويجسد رؤيتها الاستباقية في تمكين الحكومات حول العالم من تطوير نماذج مستقبلية متقدمة، قادرة على قراءة التحولات العالمية مبكراً، وتحويل البيانات والمعرفة إلى قرارات استراتيجية دقيقة وسريعة وقابلة للتنفيذ، بما يعزز جاهزية الحكومات.

وقالت إن البرنامج العالمي للذكاء الإستراتيجي يمثل إضافة نوعية ومساهمة جديدة لحكومة دولة الإمارات في دعم ابتكار وتطوير النماذج المستقبلية، ويعكس رؤاها المشتركة مع المنتدى في تعزيز التعاون الدولي لتمكين الحكومات عبر تسهيل الانتقال إلى نهج استباقي لاستشراف المستقبل.

من جانبه، قال ستيفان مارغنثلر المدير الإداري في المنتدى الاقتصادي العالمي أن هذا التعاون يعكس أهمية دمج الذكاء الإستراتيجي والاستشراف في صميم عملية صنع القرار الحكومي، معرباً عن حرص المنتدى على تعميق الشراكة من خلال المضي قدمًا في تطوير برنامج عالمي للذكاء الإستراتيجي يدعم صناع السياسات في التعامل مع التحديات، واغتنام الفرص، وتعزيز الحوكمة.