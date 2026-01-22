«سكاي واردز طيران الإمارات» يوسّع خيارات استبدال الأميال

أعلن برنامج سكاي واردز طيران الإمارات عن شراكة جديدة مع «Jet2.com» تتيح لأعضاء البرنامج استبدال الأميال بتذاكر سفر إلى أكثر من 70 وجهة عبر شبكة الناقلة الترفيهية الرائدة. ويواصل برنامج الولاء الحائز جوائز لكلٍ من طيران الإمارات وفلاي دبي توسيع محفظته في المملكة المتحدة، ليمنح 4 ملايين عضو مزيداً من الفرص والمكافآت وخيارات السفر.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: تُعد المملكة المتحدة من أهم أسواقنا، ويسعدنا توسيع محفظة الشراكات لإتاحة الفرصة لملايين الأعضاء لاستبدال مكافآت السفر على وجهات العطلات الشهيرة التي تخدمها Jet2.com. وإلى جانب تذاكر الطيران، يمكن للأعضاء أيضاً استبدال الأميال بالوجبات، وزيادة وزن الأمتعة، واختيار المقاعد المفضّلة، وغيرها من المزايا، ما يتيح لهم بداية مثالية لعطلتهم مغطّاة بالكامل بأميال سكاي واردز. ونحن نواصل البحث عن سبل جديدة لتوسيع عروضنا وتقديم أفضل قيمة وخيارات ومكافآت يمكن لبرنامج ولاء عالمي أن يوفّرها.

وقال دوغ تيرنر، المدير العام للتوريد والشراكات الخارجية في «Jet2.com»: يسرّنا التعاون مع برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، بما يمنح شريحة أوسع من العملاء فرصة الاستمتاع برحلات على متن شركتنا الحائزة جوائز. وتمثّل هذه الشراكة وسيلة فعّالة لمواصلة استقطاب عملاء جدد، ونحن على ثقة بأن سمعتنا في تقديم خدمة عملاء متميّزة ستلقى صدىً إيجابياً لدى أعضاء سكاي واردز.

وابتداءً من 8000 ميل سكاي واردز شاملة جميع الرسوم والتكاليف، بات بإمكان الأعضاء الاستفادة من خيارات استبدال مرنة ومريحة إلى وجهات ترفيهية شهيرة تخدمها Jet2.com. وتُعد Jet2.com ثالث أكبر ناقلة جوية في المملكة المتحدة، وتشغّل عملياتها من 14 قاعدة مطار، بما في ذلك لندن غاتويك اعتباراً من مارس 2026، إلى وجهات متعددة في أوروبا، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وجزر الكناري.

ومن الأمثلة على مزايا الشراكة الجديدة، يمكن لأعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات السفر مع طيران الإمارات من لندن إلى سيدني عبر دبي على تذكرة ذهاب وعودة على الدرجة السياحية الممتازة - فليكس بلس، وكسب 18 ألف ميل، ثم استبدال هذه الأميال بالكامل بتذكرة ذهاب وعودة مع Jet2.com من لندن ستانستد إلى مايوركا في إسبانيا. كما يمكن للأعضاء حجز رحلتين ذهاباً وعودة مع طيران الإمارات من مانشستر إلى دبي على درجة الأعمال - فليكس، وكسب 21 ألف ميل، ثم استبدال هذه الأميال بالكامل بتذكرة ذهاب وعودة مع Jet2.com من مانشستر إلى سالزبورغ في النمسا لقضاء عطلة شتوية.