إيقاف تداول سهم «الإمارات الإسلامي» لاستكمال إجراءات الاستحواذ

أعلن سوق دبي المالي إيقاف التداول على سهم مصرف الإمارات الإسلامي ابتداء من اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025.

ويأتي إيقاف التداول لاستكمال إجراءات الاستحواذ الكامل من قبل بنك الإمارات دبي الوطني، وفقاً للعرض النقدي الإلزامي المقدم للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم المصرف.

وكان مصرف الإمارات الإسلامي قد أعلن، أمس، انتهاء فترة الإشعار بالاستحواذ الإلزامي على أسهمه يوم 7 يونيو 2025، مشيراً لتلقيه إشعاراً من بنك الإمارات دبي الوطني بشأن الاستحواذ الإلزامي على جميع أسهمه، التي يحتفظ بها مساهموه، الذين لم يقبلوا عرض الاستحواذ وفقاً لشروط مستند العرض المؤخر في 27 فبراير 2025.

وفي مارس الماضي أوصى مجلس إدارة مصرف «الإمارات الإسلامي» المساهمين بقبول العرض النقدي الإلزامي من بنك «الإمارات دبي الوطني» للاستحواذ على جميع أسهم المصرف، بعد تحديد القيمة العادلة بين 3.68 دراهم و4.06 دراهم (1 دولار و1.1) للسهم.

ووفقاً لإفصاح، أمس، لم يتلق مصرف «الإمارات الإسلامي» أو «الإمارات دبي الوطني» أي اعتراض على الاستحواذ الإلزامي المعلن.

وقال المصرف أيضاً إنه سيتم إعادة تسجيل جميع أسهمه المتبقية (غير المملوكة مسبقاً من قبل بنك الإمارات دبي الوطني) باسم «دبي الوطني» في سجل أسهم المصرف في أو بحدود الـ13 من يونيو 2025.