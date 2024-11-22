43.7 مليار درهم محفظة «ماج القابضة» العقارية في الإمارات

أعلنت مجموعة ماج القابضة، متعددة الجنسيات والتي تضم شركات مختلفة تنشط في قطاعات متنوعة، أن أصول محفظتها العقارية من المشاريع الحالية والمشاريع قيد التطوير بلغت قيمتها 43.7 مليار درهم.

وتشمل الشركات العقارية التابعة لمجموعة ماج القابضة كلاً من شركة ماج للتطوير العقاري، وكيتورا، و«مجموعة الاستثمار ما وراء البحار» (IGO)، و«إم بي إل MBL»، و «شموس للتطوير العقاري»، و«آرت أوف ليفينج مول»، إلى جانب ماج للتأجير.

وقال موفق القداح، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماج القابضة: «يشهد قطاع العقارات في دولة الإمارات حالياً طلباً غير مسبوق، مدفوعاً بالرؤية الاستراتيجية والمبادرات التي تطلقها قيادتنا الرشيدة. إن الجهود المستمرة للحكومة في تحسين بيئة الاستثمار جعلت من الإمارات وجهة مفضلة للمستثمرين على مستوى العالم. نحن فخورون بمحفظتنا الواسعة من المشاريع التي تلبي احتياجات فئات متنوعة من العملاء، وتقدّم قيمة مضافة للقطاع العقاري المتنامي. نلتزم في مجموعة ماج القابضة بدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارات من خلال تطوير مشاريع عقارية مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع والمستثمرين على حد سواء».