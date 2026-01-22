«إس آند بي»: الاحتياطيات و«التنويع» تدعم قوة اقتصاد الإمارات

أكدت «ستاندرد آند بورز» أن اقتصاد الإمارات يتمتع بالقوة والمرونة بدعم الاحتياطيات وخطط التنويع.

وأوضحت المؤسسة في تقرير حديث أن المخاطر الائتمانية الناتجة عن تزايد محتمل للتوتر بين الولايات المتحدة وإيران ستبقى محدودة وقابلة للاحتواء في السيناريو الأساسي، مع تسجيل مرونة لافتة لدى دول الشرق الأوسط، ولا سيما دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، بفضل قوة الاحتياطيات المالية وتنوع القاعدة الاقتصادية.

وأضافت «إس آند بي»، أن أبوظبي (التي تتمتع بتصنيف AA/AA-1+) تمتلك واحداً من أعلى الهوامش المالية بين الكيانات السيادية المصنفة، إلى جانب سياسة مالية منضبطة، ما يمنحها قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات، موضحةً أهمية خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام إلى الفجيرة، الذي يتيح تصدير نحو 50% من صادرات النفط مباشرة إلى ساحل المحيط الهندي.