«الموانئ والجمارك» تنال الاعتماد الدولي في مجال المشتريات والتوريد

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة (PCFC) عن حصولها على الاعتماد الدولي للأخلاقيات المهنية في المشتريات والتوريد (علامة الجودة الأخلاقية المهنية للمشتريات) من قبل معهد «تشارترد» للمشتريات والتوريد (CIPS).

ويعد الاعتماد من أرفع الشهادات الدولية في الأخلاقيات المهنية في مجال المشتريات، حيث يُمنح للمؤسسات التي تُظهر التزاماً راسخاً بتطبيق الممارسات الأخلاقية، وإدارة التعاقدات بكفاءة، وتعزيز النزاهة والمساءلة، بما يتماشى مع المعيار العالمي لأخلاقيات المشتريات والتوريد الصادر عن معهد «تشارترد».

وأكد ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، لدى تسلمه شهادة الاعتماد، أن الإنجاز يمثل شهادة دولية على قوة منظومة الحوكمة بالمؤسسة، وعلى التزامها المستمر بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في جميع عمليات المشتريات وسلاسل التوريد.

وأوضح أن الالتزام يسهم بشكل مباشر في دعم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وتعزيز ثقة الشركاء والمتعاملين، مشيراً إلى أن تبنّي أفضل الممارسات الأخلاقية في المشتريات والتوريد كان عاملاً رئيساً في الحصول على علامة الجودة الأخلاقية، بما يعكس حرص المؤسسة على التطوير المستمر وتحقيق التميز المؤسسي من خلال ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة في كافة أنشطتها.

وتابع: «يجسّد الاعتماد الدولي اعترافاً واضحاً بمتانة منظومة الحوكمة المؤسسية داخل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وما تتبناه من ممارسات راسخة في مجال أخلاقيات المشتريات.

كما يعكس هذا الإنجاز حرص المؤسسة الدائم على ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في جميع أنشطة المشتريات والتوريد، بما يعزز مكانتها الريادية».