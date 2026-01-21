"دبي الإسلامي" يطلق حملة تتيح للمتعاملين الفوز بـ 10 كيلوغرامات ذهب

أعلن دبي الإسلامي، عن إطلاق حملته الترويجية الجديدة «اربح حتى 10 كيلوغرامات من الذهب»، التي تتيح لمتعامليه في مختلف أنحاء الدولة، فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى ما يعادل 10 كيلوغرامات من الذهب.

وتهدف الحملة، التي تمتد من يناير وحتى يونيو 2026، إلى إضافة عنصر التقدير، وترقب الفوز في جميع المعاملات المصرفية اليومية. وهي متاحة للمتعاملين الحاليين والجدد في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال، حيث يمكنهم الاستفادة من فرص الدخول في السحوبات، بمجرد زيادة متوسط أرصدتهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير خلال فترة الحملة، أو بدء علاقة مصرفية جديدة مع دبي الإسلامي، عبر تحويل الراتب، أو عند تنفيذ معاملات بالعملات الأجنبية داخل الدولة أو خارجها.

وسيقدّم دبي الإسلامي جوائز نقدية، تشمل جوائز كبرى بقيمة 6 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب جوائز خاصة بقيمة 4 كيلوغرامات. وفي ختام الحملة، سيتم اختيار 6 فائزين بالجوائز الكبرى، وتوزيعها على 3 من متعاملي الخدمات المصرفية للأفراد، وثلاثة من متعاملي الخدمات المصرفية للأعمال، حيث سيحصل كل فائز منهم على جائزة نقدية تعادل قيمتها كيلوغرام واحد من الذهب. وعلاوة على ذلك، سيحصل 400 متعامل على جوائز نقدية تعادل قيمة 10 غرامات من الذهب لكل فائز، مع تنظيم سحوبات متعددة على مدار فترة الحملة.

وقال سانجاي مالهوترا رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دبي الإسلامي: «نهدف من خلال الحملة، إلى مكافأة متعاملينا على توثيق علاقتهم المصرفية مع دبي الإسلامي، وتشجيعهم في الوقت نفسه على تبنّي سلوكيات مالية إيجابية، مثل الادخار والتخطيط وإدارة الأموال بكل وعي وثقة. وبالعمل على إتاحة مزيد من فرص المشاركة ضمن تعاملاتهم المصرفية اليومية، فإننا نسعى لتقديم تجربة مصرفية تفاعلية وسهلة الوصول لمتعامِلينا».