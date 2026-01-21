«إيكرس» يعرض 200 مشروع عقاري في الشارقة

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، افتتح الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، صباح اليوم، فعاليات معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2026»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة، في مركز إكسبو الشارقة، ويستمر حتى 24 يناير الجاري.

وتجول الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي، عقب الافتتاح، في أروقة المعرض واطلع على تفاصيل المشاريع والعروض المطروحة، التي تغطي القطاعات العقارية المختلفة، السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية، إلى جانب المجمعات السكنية العصرية والمستدامة، التي يُطرح عدد كبير منها للمرة الأولى في إمارة الشارقة.

وزار رئيس مكتب سمو الحاكم، خلال جولته، عدداً من منصات الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ حيث استمع إلى ما تقدمه المؤسسات من خدمات في مجال القطاع العقاري، كما اطلع على عدد من المشروعات الجديدة في إمارة الشارقة.

وتخلل افتتاح «إيكرس 2026» تكريم الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي الشركاء الاستراتيجيين، والرعاة، وداعمي المعرض، كما كرم وزير الإسكان والأراضي في جمهورية موريشيوس.

وألقى سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، كلمة خلال حفل التكريم، رحب فيها بالحضور من أنحاء العالم، مشيراً إلى أن المعرض يتوج مسيرة تنموية متكاملة، أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعل من الشارقة نموذجاً فريداً، يجمع بين التنمية الاقتصادية، والحفاظ على الهوية وتحقيق الاستدامة البيئية، في ظل رؤية تنموية شاملة، تمنح القطاع العقاري بعداً استراتيجياً، يتجاوز مفهوم البناء والتشييد إلى صناعة بيئة متكاملة، تضمن جودة حياة المجتمع.

وأشاد برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، الذي يواصل دعمه للمعرض، إيماناً من سموه بأن القطاع العقاري يشكل إحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة.

وقال، إن المعرض يستعرض أكثر من 200 مشروع عقاري متنوع، ليواصل نجاحاته بعد أن ارتفعت قيمة صفقاته من 1.4 مليار درهم في دورة 2024 إلى 4.3 مليارات درهم في دورة 2025، لافتاً إلى أن قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بتخفيض رسوم التسجيل العقاري على المعاملات التي تتم خلال إقامته، يجسد الدعم الحكومي المباشر والمستمر، الذي يستفيد منه جميع المشاركين والمستثمرين.

وأكد عبد العزيز الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري الشارقة في كلمته، أن القطاع العقاري في الإمارة واصل خلال عام 2025 تحقيق مؤشرات نمو إيجابية في حجم التصرفات العقارية، وتوسع قاعدة المستثمرين، وتنوع المشاريع، مدعوماً بمنظومة تشريعية مرنة، وإجراءات تنظيمية واضحة، وخدمات رقمية متقدمة، أسهمت في رفع كفاءة السوق وتعزيز الشفافية؛ حيث شهد القطاع تسجيل تداولات قياسية بقيمة 65.6 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت 64.3% على أساس سنوي، مع تسجيل 33 ألفاً و580 صفقة بيع، وإطلاق 38 مشروع تطوير عقاري، ما يعكس جاذبية الإمارة للمستثمرين لإطلاق مشاريعهم وتنمية استثماراتهم.

وقال، إن السوق العقاري استقطب مستثمرين من 129 جنسية، وإن استثمارات مواطني دولة الإمارات شكلت نحو 33.8 مليار درهم بواقع 41 ألفاً و66 عقاراً، في حين بلغة قيمة استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 3.4 مليارات درهم بواقع 2055 عقاراً، واستثمارات المواطنين العرب 9.8 مليارات درهم بواقع 8663 عقاراً، بينما حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى 18.5 مليار درهم بواقع 8538 عقاراً.

وألقى معالي شكيل أحمد يوسف، وزير الإسكان والأراضي في جمهورية موريشيوس، كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى إمارة الشارقة على دعمها اللامحدود لقطاع العقارات، ما جعلها نموذجاً للمدن في ترسيخ مفهوم جديد لقطاع العقارات يربط بين التكنولوجيا والاهتمام بالبيئة والتصميم الحديث، الأمر الذي أثمر عن استثمارات كبيرة في هذا المجال.

وتناول يوسف الاهتمام المتزايد في بلاده بالقطاع العقاري والتعاون مع الشارقة في هذا المجال، لما يمثله هذا القطاع من أهمية كبرى في دفع عجلة الاقتصاد وتكامل الاستدامة.

ويستضيف المعرض فعاليات توعوية وتثقيفية متميزة، تشمل جلسات نقاشية وورش عمل ودورات تدريبية ودورات متخصصة باللغتين العربية والإنجليزية، وتتناول جوانب القطاع العقاري من تحولات السوق واتجاهات العرض والطلب، إلى استراتيجيات الاستثمار الذكي، وأحدث التطبيقات العملية لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في التطوير العقاري.

حضر افتتاح المعرض إلى جانب رئيس مكتب سمو الحاكم كل من الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية، ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع العقاري.