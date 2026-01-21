مطار الشارقة يستقبل أكثر من 19.4 مليون مسافر في 2025

أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن تحقيق نتائج قياسية خلال عام 2025، باستقبال المطار 19.48 مليون مسافر مقارنة بـ17.1 مليوناً في 2024 محققاً نسبة نمو بلغت 13.9%، في أداء يواصل مساره التصاعدي في حركة المسافرين والطيران والشحن الجوي ليرسخ مكانة إمارة الشارقة مركزاً محورياً في النقل الجوي والخدمات اللوجستية.

وارتفع إجمالي عدد رحلات الطيران عبر المطار إلى 116 ألفاً و657 خلال عام 2025، مقارنة بـ107 آلاف و760 رحلة في 2024 مسجلاً نمواً بلغ 8.3% بما يؤكد الدور المحوري لمطار الشارقة في تعزيز الربط الجوي على المستويين الإقليمي والدولي ويعكس زخماً سنوياً مدفوعاً بتوسع شبكة الوجهات وارتفاع الطلب السياحي وتعزيز الطاقة التشغيلية.

وواصلت عمليات الشحن الجوي في مطار الشارقة تحقيق نمو خلال 2025، حيث بلغ إجمالي حجم مناولة البضائع 204 آلاف و323 طناً مقارنة بـ195 ألفاً و909 أطنان في 2024 بما يعكس مساراً تصاعدياً في أداء هذا القطاع الحيوي.

وسجلت خدمات الشحن البحري عبر مطار الشارقة نمواً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث بلغ حجم المناولة 12 ألفاً و566 طناً في عام 2023، و14 ألفاً و35 طناً في 2024، ليرتفع إلى 16 ألفاً و770 طناً في عام 2025، ما يعكس تصاعد الطلب على هذا المسار اللوجستي ودوره في دعم حركة التجارة وتكامل سلاسل الإمداد.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، إن النتائج التي تحققت خلال عام 2025 تعكس نجاح الاستراتيجية طويلة المدى للمطار والتزامه المستمر بالتميز التشغيلي وهو ما تجسد في الارتفاع المتواصل في أعداد المسافرين وحجم الشحن الجوي بما يتماشى مع أهدافه في تعزيز الطاقة الاستيعابية والارتقاء بجودة الخدمات ودعم الطموحات الاقتصادية والسياحية لإمارة الشارقة. وأضاف أن الاستثمار المتواصل في البنية التحتية والأنظمة الرقمية ومبادرات الاستدامة يمثل ركيزة أساسية في مسار نمو المطار إلى جانب توسيع شبكة الشراكات مع شركات الطيران ومشغلي الخدمات اللوجستية.

حركة السفر

وقال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، إن نتائج عام 2025 تعكس الدور المتقدم الذي يضطلع به المطار في دعم حركة السفر والأعمال بما يعزز مكانة الشارقة وجهة محورية على خارطة الأسواق الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن هذا النمو يقوم على منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية متقدمة وحوكمة تشغيلية فعالة وبيئة تنظيمية داعمة، ما يتيح لمطار الشارقة الاستجابة لمتطلبات الحركة المتزايدة بكفاءة مع الحفاظ على مستويات عالية من جودة الخدمات والموثوقية.

وواصل مطار الشارقة توسيع شبكة رحلاته الجوية خلال عام 2025 من خلال إضافة وجهات مباشرة إلى عواصم ومدن عالمية بارزة، كما أضاف مطار الشارقة إلى وجهاته في 2025 كل من الأهواز وقشم وبندر عباس في إيران. وشهد عام 2025 انضمام أربع شركات طيران دولية جديدة لتسيير رحلاتها عبر مطار الشارقة، وهي طيران السلام من سلطنة عمان، وطيران كاسبيان الإيرانية، وفلاي شام السورية، والخطوط الجوية الإثيوبية، بما يعزز ربط المسافرين بأكثر من 100 وجهة عالمية ويدعم توسع شبكة الربط الجوي للمطار.