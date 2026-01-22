الإمارات تستضيف مؤتمر التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 28 الجاري

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تستضيف دولة الإمارات مؤتمر ومعرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 2026، الذي تنظمه منظمة الجمارك العالمية باستضافة كريمة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك» خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير الجاري.

يشارك في المؤتمر أكثر من 1000 من ممثلي الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية وكبار المسؤولين والخبراء من إدارات الجمارك والجهات الحدودية الأخرى، ومزوّدي التكنولوجيا، وممثلي مجتمع الأعمال الأوسع، والمنظمات الدولية، وشركاء التنمية، والمؤسسات الأكاديمية ومن يسهمون في رسم مستقبل التجارة عبر الحدود.

ويناقش المؤتمر والمعرض، الذي يعقد تحت شعار «مرونة الجمارك في عالم معقّد: تأمين وتيسير التجارة عبر الابتكار»، مستقبل إدارة الحدود وكيفية مساهمة التقنيات المتقدمة وتحليلات البيانات والشراكات المتنوعة في تعزيز حماية الحدود، وتبسيط وتسريع حركة التجارة، ورسم ملامح مستقبل العمليات الجمركية في بيئة تجارية وجمركية تزداد تعقيداً.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن دولة الإمارات تستضيف مؤتمر ومعرض تكنولوجيا منظمة الجمارك العالمية لأول مرة في الشرق الأوسط، الأمر الذي يعكس ريادة دولة الإمارات في استضافة أبرز الأحداث والفعاليات العالمية، ويجسد دورها المهم كشريك استراتيجي لمنظمة الجمارك العالمية ومكانتها في صياغة مستقبل قطاع الجمارك العالمي.

وأكد أن أهمية المؤتمر والمعرض تنبع من أهمية الجهات المشاركة وتنوع المشاركين فيه ما بين جهات حكومية وقطاع خاص وشركات صناعية وتكنولوجية وخبراء ومتخصصين وصناعي القرار الجمركي على مستوى العالم، إضافة إلى أهمية القضايا المطروحة على أجندة الأعمال.

من جهته، قال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة في الهيئة، إن المؤتمر يجمع نخبة متنوعة ومتميزة من المسؤولين الحكوميين في قطاع الجمارك وممثلي القطاع الخاص ومزودي التكنولوجيا في خطوة كبيرة ستسهم في صياغة مستقبل العمل الجمركي العالمي، كما يمثل المؤتمر فرصة كبيرة للحوار حول أبرز التحديات التي تواجه الإدارات الجمركية مع إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والرؤى بشأن كيفية مواجهتها والحلول المطروحة لتطوير الأداء الجمركي.

وأضاف أن المؤتمر يتضمن تنظيم العديد من الأنشطة والاجتماعات الإقليمية المصاحبة، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص والشركات المشاركة في المعرض لاستعراض أحدث التقنيات في المجال الجمركي إقليمياً وعالمياً، والتعرف على أبرز مشاريع الجمارك المبتكرة والحلول الذكية، فضلاً عن الحوارات التفاعلية بين القادة الجمركيين والممارسين حول التحديات والفرص الناشئة في استخدام التقنيات المتقدمة في العمل الجمركي، واستعراض دراسات حالة وعروض توضيحية تقدم حلولاً عملية من مختلف أنحاء العالم، وإتاحة فرص واسعة للتواصل وبناء العلاقات مع الشركاء والخبراء ومزوّدي الحلول.