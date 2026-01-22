20 ألف زيارة من 80 دولة لمعرض عالم القهوة دبي 2026

اختتمت دبي فعاليات معرض عالم القهوة دبي 2026 بنسخته الخامسة، مؤكدة ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة وتجارة القهوة المختصة، وذلك بالتزامن مع النجاح اللافت الذي حققته النسخة الثانية من «مزاد دبي للقهوة»، الذي نظمه مركز دبي للسلع المتعددة.

وشهد المعرض، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 20 ألف زيارة متخصصة من أكثر من 80 دولة، بمشاركة ما يزيد على 2100 شركة وعلامة تجارية من 78 دولة، ما يعكس النمو المتسارع للحضور الدولي واتساع شبكة العلاقات التجارية عبر مختلف مراحل سلسلة قيمة القهوة المختصة.

واختتمت الفعاليات بتتويج الفائزين في البطولات والمسابقات المحلية والعالمية، إلى جانب الإعلان عن نتائج المزادات التي أقيمت على مدار أيام المعرض.

وأكدت «دي إكس بي لايف»، الجهة المنظمة للمعرض، وجود طلب مبكر وقوي على نسخة عالم القهوة دبي 2027، مع تأكيد حجز 50% من مساحة العرض للدورة المقبلة، في مؤشر واضح على الثقة المتنامية بالحدث.

دور محوري

ويعكس هذا الزخم المتكامل بين المعرض والمزاد الدور المحوري الذي تلعبه دبي في ربط المنتجين العالميين بالمشترين، وتوفير منصات موثوقة لاكتشاف الأسعار، وتعزيز الابتكار والتميز المهني في قطاع تتجاوز القيمة العالمية لسوقه 130 مليار دولار، لترسخ الإمارة موقعها عاصمة عالمية للقهوة المختصة والتجارة المتقدمة في هذا القطاع.

وقال خالد الحمادي، النائب التنفيذي للرئيس لدى «دي إكس بي لايف»: رسخ معرض عالم القهوة دبي مكانته منصة يجتمع فيها قطاع القهوة المختصة للاحتفاء بالتميز، وتبادل المعرفة، وإبرام الأعمال التجارية.

ويعكس النمو اللافت في أعداد الزوار والاهتمام المبكر بحجز المساحات في نسخة عام 2027 دور دبي والمعرض كمحور يربط بين الأسواق والمواهب والفرص.

«مزاد دبي للقهوة»

وفي سياق موازٍ، اختتم مركز دبي للسلع المتعددة النسخة الثانية من «مزاد دبي للقهوة» محققاً قيمة إجمالية بلغت 70 ألف دولار أمريكي لدفعات القهوة المختصة، بمشاركة منتجين من 13 دولة منشأ، في أوسع نطاق جغرافي يُسجَّل ضمن مزاد واحد للقهوة.

وسجل المزاد 1,364 عرض مزايدة دولية، إلى جانب سابقة عالمية تمثلت في أول عملية بيع دولية لقهوة قادمة من الولايات المتحدة القارية، ما أسس معياراً سعرياً جديداً لقهوة البر الرئيسي الأمريكي.

كما حقق المزاد نتائج سعرية بارزة، من بينها تسجيل قهوة بوليفية مختصة سعراً بلغ 386 دولاراً للكيلوغرام الواحد، وهو ثاني أعلى سعر تاريخياً لقهوة بوليفية في مزاد، بما يؤكد استمرار الطلب العالمي القوي على القهوة عالية الجودة والقابلة للتتبع عند طرحها عبر منصات شفافة وتنافسية.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة بمركز دبي للسلع المتعددة: «في ظل تجاوز القيمة الإجمالية لسوق القهوة العالمي حاجز 130 مليار دولار أمريكي، ومع استمرار تنامي الحصة التي تستحوذ عليها القهوة المختصة من الاستهلاك العالمي، لم يعد الوصول إلى آليات موثوقة لاكتشاف الأسعار خياراً، بل بات ضرورة حتمية، لضمان استدامة هذا القطاع على المدى الطويل.