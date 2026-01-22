تأسيس مركز «أوفيتيل» باستثمارات 100 مليون درهم في دبي

يشهد السوق الإماراتي تحالفاً جديداً بين «كوربوريت إيدج»، إحدى شركات تشغيل مساحات المكاتب الفاخرة عالمياً، و«برايمونت هولدينغ»، بهدف تأسيس أول مراكز بيئات العمل المشتركة في إمارة دبي، تحت اسم «أوفيتيل» Offitel، باستثمارات تقدر بـ 100 مليون درهم.

وتعكس الخطوة التزام «كوربوريت إيدج» بتعزيز حضورها واستثماراتها في قطاع العقارات التجارية في الإمارات، لا سيما في إمارة دبي، التي تُعد بوابة رئيسة للاستثمار الإقليمي، ومركزاً عالمياً للأعمال.

يقع أول مركز «أوفيتيل» في الإمارات، في إعمار سكوير، بقلب مدينة دبي، على مساحة تتجاوز 36 ألف قدم مربعة، ويضم 95 جناحاً فاخراً متكامل الخدمات.

ويقدّم المركز بيئة عمل عصرية، تشمل مكاتب خاصة، وأجنحة مخصّصة للفرق الكبيرة، تستوعب حتى 100 موظف.

وأكدت مونا موناه إم شوكلا المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ«كوربوريت إيدج»، أن دبي تمثل المحطة الطبيعية التالية في مسيرة الشركة، بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال، يجمع بين التميز في الأداء وجودة التجربة.

وأوضحت أن مركز«أوفيتيل» يقع في «دوان تاون»، وسط مدينة دبي، ويجسّد الهوية التي تشتهر بها «كوربوريت إيدج»، من مكاتب عصرية ذات طابع حياتي، وتصاميم دقيقة قائمة على الاحترافية، وعمليات تشغيل عالية الكفاءة، وثقافة مؤسسية مستوحاة من مفاهيم الضيافة الراقية، التي تضع راحة فرق العمل في صميم أولوياتها يوماً بعد يوم.

وأكد أنيش جاين المؤسِّس والرئيس التنفيذي لـ«برايمونت هولدينغ»، أن الإمارات العربية المتحدة تحتل اليوم موقعاً محورياً في مشهد الأعمال العالمي، مدعومة ببنية تحتية متطورة، ورؤية تنظيمية، وقيادة رشيدة، جعلت منها وجهة مفضلة للشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات سريعة النمو.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية، تجمع بين خبرات تشغيلية راسخة، ومعرفة عميقة بالسوق المحلي، موضحاً أن الطموح يتجاوز تقديم مساحات عمل تقليدية، ليشمل بناء منظومة متكاملة، مدعومة بالتكنولوجيا، ومستوحاة من مفاهيم الضيافة الراقية، تُمكّن الشركات من التوسع والنمو بثقة واستدامة.