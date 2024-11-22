«هيلي» الصينية توسع حضورها في مدينة دبي الصناعية

كشفت شركة «هيلي»، المتخصصة في تصنيع الرافعات الشوكية في الصين واللاعب العالمي في صناعة مناولة المواد، عن طرح ثلاثة طرازات جديدة من الرافعات الشوكية خلال حفل افتتاح صالة العرض وورشة العمل الحديثة لموزعها الإماراتي شركة «هلا» في مدينة دبي الصناعية.

ويمثل هذا الطرح خطوة مهمة أخرى في الخطط التوسعية للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تواصل جهودها الدؤوبة لتعزيز مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الرائدة للرافعات الشوكية في المنطقة.

وقال جوان لي، المدير العام لشركة هيلي الشرق الأوسط، إن الشركة تتوقع نمواً في سوق الشرق الأوسط ليصل إلى 7500 وحدة سنوياً، وتظهر أحدث البيانات المتعلقة بإحصائيات الشاحنات الصناعية العالمية (WITS) الحضور المتنامي لشركة «هيلي» في دولة الإمارات، حيث أصبحت الآن ثاني أكبر علامة تجارية للرافعات الشوكية. ويعزز هذا النمو، إلى جانب التحول المتزايد نحو المركبات الكهربائية، مكانة «هيلي» كشركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويثبت نجاح الشركة في أفريقيا، حيث تحتل المركز الأول في 15 دولة، قوة منتجاتها وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية.

ونظمت «هيلي» في دبي مؤتمراً حصرياً للموزعين، جمع 40 شريكاً من أنحاء المنطقة لمناقشة ابتكارات منتجاتها واستراتيجيات النمو الإقليمية. وسلط المؤتمر الضوء على رؤية الشركة وشراكاتها المتينة مع الموزعين الإقليميين. وعكس موضوع المؤتمر «معاً ننجح ونتجاوز الحدود» الطموح المشترك للعمل، وتجاوز الحدود والسعي إلى التميز.

وأكد تشين شيانيو، نائب المدير العام لشركة «أنهوي هيلي»، أن الاستثمار المستمر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يعد شهادة على الرؤية طويلة الأجل للشركة، التي تركز على تحقيق النمو المستدام، بدعم من شبكة خدمات ما بعد البيع المميزة وبناء علاقات دائمة مع الشركاء الإقليميين.