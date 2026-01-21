«سي آر دي بي» يفتتح مكتباً في مركز دبي المالي العالمي

شهدت العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وأفريقيا لحظة فارقة اليوم مع الإطلاق الرسمي للمكتب التمثيلي لبنك «سي آر دي بي» (CRDB Bank) في مركز دبي المالي العالمي.

وتمثل هذه المرة الأولى التي يؤسس فيها بنك تنزاني وجوداً له داخل أحد أكثر المراكز المالية تأثيراً في العالم.

وتضع هذه الخطوة الاستراتيجية تنزانيا، جنباً إلى جنب مع منطقة شرق ووسط أفريقيا، في قلب منظومة رأس المال العالمي، مستخدمةً مؤسسة مالية أفريقية محلية كجسر يربط بين الفرص الإقليمية والتمويل الدولي.

وقد جمع حفل الإطلاق كبار القادة من المؤسسات المالية الدولية، والمستثمرين العالميين، والشركات متعددة الجنسيات، وشركاء تمويل التنمية، ما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بأفريقيا باعتبارها الحدود الرئيسة التالية للنمو في العالم.

وقد رحبت قيادة سلطة دبي للخدمات المالية ببنك «سي آر دي بي» في منظومة مركز دبي المالي العالمي، مشيرة إلى أن وجود بنك أفريقي ذي جذور إقليمية عميقة يعزز الممر المالي بين أفريقيا والشرق الأوسط ويحسن تدفق رأس المال طويل الأجل إلى الأسواق الناشئة.

وترأس الحفل السفير محمود ثابت كومبو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون في شرق أفريقيا، والذي ألقى كلمة رئيسة نيابة عن سامية صولوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.

وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيسة، أشاد الوزير كومبو ببنك «سي آر دي بي» لتعزيزه الرؤية الاقتصادية الوطنية لتنزانيا من خلال مؤسسة محلية قوية قادرة على العمل وفقاً للمعايير العالمية، مشيراً إلى أن اختيار دبي كان قراراً استراتيجياً، نظراً لدورها كمركز عالمي رائد لرأس المال والإطار التنظيمي القوي لمركز دبي المالي العالمي.

وأكد الوزير كومبو أن وجود بنك تنزاني في دبي سيعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تنزانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، بناءً على التجارة الثنائية التي وصلت بالفعل إلى ما يقرب من 2.5 مليار دولار أمريكي سنوياً، مع تعزيز روابط تنزانيا بالأسواق العالمية.

وقد حافظت تنزانيا، التي يربو عدد سكانها على 60 مليون نسمة، على متوسط نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 6 و7% لأكثر من عقدين من الزمان، وحافظت على معدلات تضخم في خانة الآحاد واستقرار في الاقتصاد الكلي حتى خلال فترات الاضطراب العالمي.

وقد مكن هذا الاستقرار تنزانيا من التطور لتصبح اقتصاداً محورياً وبوابة طبيعية تربط المحيط الهندي بالأسواق غير الساحلية عبر شرق ووسط أفريقيا، وهذا الدور المحوري هو ما تأسس بنك «سي آر دي بي» لخدمته، فمنذ تأسيسه قبل 30 عاماً، نما البنك جنباً إلى جنب مع اقتصاد تنزانيا وأجندة التكامل الإقليمي.

وتخدم المجموعة اليوم أكثر من ستة ملايين عميل في جميع أنحاء المنطقة، بميزانية عمومية تتجاوز 9 مليارات دولار أمريكي، حيث تعكس بصمته في تنزانيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية أهم ممرات التجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار في المنطقة.

وفي تصريحاته، قال عبدالمجيد نسيكيلا، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك «سي آر دي بي»، إن التوسع في دبي يمثل الخطوة المنطقية التالية في استراتيجية إقليمية متجذرة في الجغرافيا الاقتصادية لتنزانيا وأجندة التكامل في أفريقيا.

وأوضح قائلاً: «تأسس بنك (سي آر دي بي) لتمويل نمو تنزانيا. ومع تحول تنزانيا إلى بوابة، أصبح البنك إقليمياً. وتتيح لنا دبي الآن استكمال المثلث، من خلال ربط رأس المال العالمي وتنزانيا وشرق ووسط أفريقيا عبر مؤسسة أفريقية واحدة موثوق بها».

وتمثل منطقة شرق ووسط أفريقيا مجتمعة سوقاً يضم ما يقرب من 400 مليون نسمة، وتتميز بتزايد التجارة البينية الأفريقية، وتوسع شبكات البنية التحتية، والموارد المعدنية والطاقة الهائلة، وواحدة من أكثر القوى العاملة شباباً في العالم.

وتعد أفريقيا ككل موطناً لـ1.4 مليار نسمة، وتولد ناتجاً محلياً إجمالياً يتجاوز 3.4 تريليونات دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تمثل ربع سكان العالم بحلول عام 2050؛ ورغم هذا الحجم الهائل، يظل الوصول إلى رأس المال المهيكل طويل الأجل عائقاً مستمراً.

وقد صُمم المكتب التمثيلي لبنك «سي آر دي بي» في دبي لمعالجة هذه الفجوة من خلال إنشاء الصفقات وهيكلة التمويل وتعبئة رأس المال العالمي للمشاريع الأفريقية التي تتطلب فهماً محلياً ومعايير دولية.

وأشار نسيكيلا إلى أن «أفريقيا لا تفتقر إلى الفرص، بل ما تفتقر إليه غالباً هو الجسر بين رأس المال والتنفيذ، وهذا المكتب هو ذلك الجسر».

ومن خلال تأسيس وجود مصرفي تنزاني في مركز دبي المالي العالمي، من المتوقع أن يعمل بنك «سي آر دي بي» على تعميق تمويل التجارة، وهيكلة الاستثمار عبر الحدود، والتمويل المشترك بين الخليج وأفريقيا، مستخدماً تنزانيا كمرتكز وشرق ووسط أفريقيا كظهير للنمو.

كما يعزز المكتب انخراط أفريقيا في التمويل الإسلامي، وهو سوق عالمية تتجاوز أصولها 4 تريليونات دولار أمريكي.

من جانبها، قالت نيما موري، رئيسة مجلس إدارة بنك «سي آر دي بي»، إن هذا الإنجاز يعكس الثقة المتزايدة بالمؤسسات الأفريقية للعمل على أعلى مستوى عالمي.

وأضافت: «هذا بيان حول الحوكمة والقدرة والثقة، إن وجود بنك (سي آر دي بي) في دبي يبرهن على أن البنوك الأفريقية يمكنها أن ترتكز عليها الشراكات العالمية مع البقاء متوافقة بقوة مع أولويات التنمية في أفريقيا».