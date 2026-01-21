جولة تمويل بـ 202 مليون درهم تدفع «ثينك بايوساينس» إلى تسريع إنتاجها

البيان

شكّلت جولة التمويل من الفئة (A) بقيمة 55 مليون دولار أمريكي (202 مليون درهم) محطة مفصلية في مسار شركة التكنولوجيا الحيوية «ثينك بايوساينس»، إذ تمثل دفعة استراتيجية تضع الشركة على مسار تسريع التطوير السريري وتوسيع نطاق منصتها القائمة على «البيولوجيا التركيبية». وجاءت الجولة، التي شهدت إقبالاً تجاوز حجمها المستهدف، بقيادة مستثمرين عالميين بارزين، وبمشاركة «الهلال للمشاريع الناشئة»، ما يعكس ثقة متزايدة بقدرة الشركة على إحداث اختراق نوعي في مجال اكتشاف الأدوية.

وستستخدم حصيلة التمويل في تسريع تطوير محفظة «ثينك بيو» من برامج الجزيئات الصغيرة الأولى من نوعها، إلى جانب تعزيز قدرات منصتها العلمية التي تُمكّن من كشف جيوب ارتباط جديدة على بروتينات ظلّت تاريخياً خارج نطاق التطوير الدوائي. ويُعد هذا التقدم نقلة نوعية في صناعة الدواء، إذ يفتح الباب أمام علاجات تستهدف أمراضاً وراثية ومعقّدة تفتقر حتى اليوم إلى حلول علاجية فعّالة.

وتبرز أهمية هذه الجولة بشكل خاص في دعم البرنامج الرئيسي للشركة، الذي يركّز على طفرات جينية مرتبطة بمتلازمة «نونان»، وهي حالة وراثية نادرة لا تتوفر لها علاجات تستهدف السبب البيولوجي للمرض. ومن خلال هذا التمويل، باتت «ثينك بايوساينس» قادرة على تسريع الانتقال من مرحلة الاكتشاف إلى مراحل التطوير المتقدمة، بما يعزّز فرص تقديم أول علاج جزيئي صغير موجّه لهذا النوع من الحالات.

كما تمثّل الجولة خطوة أساسية في ترسيخ موقع الشركة ضمن الجيل الجديد من شركات التكنولوجيا الحيوية المعتمدة على البحث والتطوير العميق، والقادرة على المنافسة عالمياً. فإلى جانب توفير رأس المال، تتيح الشراكة مع مستثمرين استراتيجيين خبرات علمية وتشغيلية وشبكات عالمية، ما يدعم بناء شركة قادرة على توسيع نطاق تأثيرها العلمي والتجاري على حد سواء.

وبذلك، لا تقتصر أهمية جولة التمويل على دعم النمو المالي لـ«ثينك بايوساينس»، بل تمثل نقطة تحوّل تعزز قدرتها على إعادة رسم حدود الممكن في اكتشاف الأدوية، وتسريع تطوير علاجات مبتكرة لاحتياجات طبية ظلّت غير ملبّاة لسنوات طويلة.

وقال توشار سينغفي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمارات في الهلال للمشاريع: «تطوّر «ثينك بايوساينس» منصة متمايزة تجمع بين «البيولوجيا التركيبية» واكتشاف الأدوية، بما يوسّع حدود الإمكانات العلاجية ويقدّم حلولاً جديدة للمرضى الذين يواجهون احتياجات طبية كبيرة وغير ملبّاة. ويعكس هذا الاستثمار ثقتنا العالية بنهج «ثينك بيو»، وبالفرصة لبناء شركة تكنولوجيا حيوية رائدة قادرة على إحداث أثر ملموس وخدمة المرضى حول العالم».

وقال الدكتور جيروم فوكس الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في ثينك بايوساينس: «يمتلك برنامجنا الرئيسي القدرة على إحداث فرق حقيقي في حياة شريحة واسعة من مرضى متلازمة نونان، ومنحهم فرصة للعيش بصورة أقرب إلى الحياة الطبيعية. ونثمّن دعم المستثمرين لرؤيتنا في تطوير علاجات تُحدث تغييراً ملموساً للمرضى الذين هم في أمسّ الحاجة إليها».

وأضاف الدكتور دامير إيليتش، مدير علوم الحياة في الهلال للمشاريع الناشئة، والذي سينضم إلى مجلس إدارة الشركة بصفة مراقب: «تتعامل «ثينك بايوساينس» مع واحدة من أهم العقبات في مجال اكتشاف الأدوية، عبر إتاحة تطوير أدوية جزيئية صغيرة تستهدف أهدافاً طالما اعتُبرت غير قابلة للاستهداف الدوائي. ويُبرز برنامج متلازمة «نونان» الإمكانات الكبيرة لهذه المنصّة في مجالات لا تتوفر فيها حتى اليوم علاجات معتمدة».