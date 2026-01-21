"راكز" تستعرض حلول أعمال متكاملة لقطاع الأغذية والمشروبات في جلفود 2026

كشفت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، اعتزامها المشاركة في معرض جلفود 2026، أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، والذي يُقام خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير 2026، في مركز دبي التجاري العالمي. وخلال الحدث، ستسلط راكز الضوء على منظومتها المتكاملة للأعمال، وحلولها المصممة خصيصاً لدعم شركات الأغذية والمشروبات الإقليمية والدولية الراغبة في دخول السوق الإماراتي، والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ومن المتوقع أن يستقطب معرض جلفود هذا العام آلاف الشركات المشاركة، وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، ما يوفر منصة رائدة للتواصل وبناء الشراكات ودفع نمو الأعمال، وطوال فترة المعرض، سيكون ممثلو راكز موجودين للقاء المستثمرين ورواد الأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات، وتقديم رؤى متخصصة حول تأسيس وتوسيع الأعمال في دولة الإمارات.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: يواصل هذا الحدث العالمي الضخم، رسم ملامح مستقبل صناعة الأغذية على مستوى العالم، من خلال تحفيز الابتكار، وفتح آفاق جديدة للأعمال. وفي راكز، نفخر بدعم هذا التوجه، عبر تمكين شركات الأغذية والمشروبات من التأسيس والابتكار والتوسع بثقة، ومن خلال موقعنا الاستراتيجي وبنيتنا التحتية المتكاملة، وبيئتنا الجاذبة للاستثمار، نساعد المصنّعين والمعالجين والتجار، على الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية عالية النمو.

ومع استمرار دولة الإمارات في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي 2051، يواصل قطاع الأغذية والمشروبات، تحقيق نمو متسارع، مدفوع بالابتكار وارتفاع الطلب الاستهلاكي وقوة قطاع السياحة، وتواصل راكز لعب دور محوري في دعم هذا الزخم، من خلال توفير خدمات تأسيس أعمال سلسة، ولوائح تنظيمية مرنة، وبنية تحتية صناعية عالمية المستوى، إلى جانب دعم تشغيلي طويل الأمد، عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة الغذائية.

وتضم «راكز» حالياً نحو 2000 شركة تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات، ما يعزز مكانتها مركزاً رئيساً لأنشطة التصنيع، والتعبئة والتغليف، والمعالجة، والتجارة والتوريد، إضافة إلى قطاع الفنادق والمطاعم، وتدعو راكز زوّار المعرض إلى زيارة منصتها في جناح 2، بالقرب من القاعة 7 في مركز دبي التجاري العالمي، للتعرّف إلى حلول تأسيس الأعمال المصممة خصيصاً، والاطلاع على العروض الحصرية التي سيتم طرحها خلال فترة المعرض.