7.1 مليارات درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» 2025 بنمو 16%

حقق مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 2025 أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 8.1 مليارات درهم، بزيادة 18% مقارنة بالعام السابق، وصافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 7.1 مليارات درهم، بزيادة 16%.

وارتفعت الإيرادات السنوية بنسبة 16%، لتصل إلى 12.3 مليار درهم، وزادت الأصول بنسبة 24%، لتصل إلى 281 مليار درهم، مع ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 25% إلى 229 مليار درهم، وارتفع إجمالي تمويلات المتعاملين بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 186 مليار درهم.

واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة 3.5 مليارات درهم (97 فلساً للسهم الواحد، ما يعادل 50% من صافي الأرباح)، رهناً بموافقة الجمعية العمومية.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس الإدارة: «شكل عام 2025 محطة جديدة من الإنجازات الاستثنائية للمجموعة، حيث واصلت ترسيخ زخم أدائها عبر مختلف القطاعات الرئيسية، محققة مستويات قياسية من الربحية، ونمواً قوياً في الميزانية العمومية، وعوائد متميزة على مستوى القطاع بلغت 29%».

وتعكس هذه النتائج كفاءة عالية في إدارة المجموعة، واستمرار نمو قاعدة المتعاملين، إلى جانب الاستثمار بشكل متواصل في المنتجات المبتكرة، وفي تطوير الخدمات الرقمية، وحلول الذكاء الاصطناعي، مدعومة بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

وقد أسهم التزامنا بتحقيق أرباح مستدامة، واعتماد نهج متحفظ في إدارة المخاطر، إلى جانب الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية من تحقيق عوائد مستقرة لمساهمينا، مع الحفاظ على مركز مالي قوي، وبفضل هذا الأداء القوي تمكنت المجموعة من اقتراح زيادة توزيعات الأرباح بقيمة 495 مليون درهم عن العام الماضي، ليصل إجمالي التوزيعات إلى 3.5 مليارات درهم، كما حققت المجموعة مستويات قياسية في كل من صافي الأرباح والإيرادات، إذ ارتفع صافي الأرباح قبل احتساب الضريبة إلى 8.1 مليارات درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق. وجاء هذا الأداء مدعوماً بنمو قوي في الإيرادات بنسبة 16%، إلى جانب الزخم المتواصل في استقطاب المتعاملين تمثل بانضمام نحو 283 ألف متعامل جديد إلى المصرف خلال 2025.