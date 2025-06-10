ناسداك دبي ترحب بإدراج الصكوك الإضافية من «الشارقة الإسلامي» بـ 500 مليون دولار

رحبت ناسداك دبي بإدراج صكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 500 مليون دولار أمريكي صادرة عن مصرف الشارقة الإسلامي، وقد أصدرت هذه الصكوك الدائمة، غير القابلة للاستدعاء قبل مرور ست سنوات، من قبل الجهة المُصدرة SIB Tier 1 Sukuk IIND Ltd، وهي متوافقة مع متطلبات بازل 3. وحظيت الصكوك بإقبال قوي من المستثمرين الإقليميين والدوليين، ما يوفر للمصرف رأس مال إضافياً لدعم خططه للنمو طويل الأجل.

وبهذا الإدراج ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة من قبل مصرف الشارقة الإسلامي في ناسداك دبي إلى 2.5 مليار دولار، من خلال خمس عمليات إدراج، ما يعزز الدور الاستراتيجي لدبي في تطوير منظومة أسواق رأس المال الإسلامية.

واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.

وقال أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «يمثل إدراج صكوك رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في ناسداك دبي خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصرف الشارقة الإسلامي مؤسسة مالية رائدة، تتمتع بثقة المستثمرين محلياً ودولياً. ويأتي هذا الإصدار ليدعم خططنا طويلة المدى للنمو، ويعزز قاعدة رأس المال وفق متطلبات بازل 3، بما يرسخ متانة مركزنا المالي. كما نعتز بالشراكة المستمرة مع ناسداك دبي، المنصة الرائدة التي تمثل نافذة شاملة على الأسواق العالمية، وتوفر بيئة محفزة لجذب رؤوس الأموال. ومن خلال هذا الإدراج نؤكد التزامنا بدعم جهود دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي، والمساهمة الفاعلة في نمو واستدامة هذا القطاع الحيوي».

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يمثل هذا الإدراج خطوة مهمة تتجاوز جمع رأس المال، إذ تعكس تحولاً شاملاً تقوده مؤسسات إقليمية رائدة، مثل مصرف الشارقة الإسلامي، نحو تطوير وتنويع أسواق الدين المحلية. ومع تنامي الطلب على أدوات استثمارية متنوعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تواصل ناسداك دبي ترسيخ مكانتها مركزاً موثوقاً للابتكار في قطاع التمويل الإسلامي. ويُشكل الزخم المتواصل في إصدارات الصكوك دليلاً ملموساً على نضج المنظومة المالية، التي أصبحت تجمع بين التطلعات المحلية وتدفقات رؤوس الأموال العالمية، كما تؤكد العلاقة المتواصلة مع مصرف الشارقة الإسلامي الدور الاستراتيجي، الذي تؤديه المؤسسات المالية في بناء أسواق رأس مال قوية، تواكب تغيرات المستقبل في دولة الإمارات وخارجها».

ومع هذا الإدراج تصل القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 95.7 مليار دولار أمريكي، ما يرسخ مكانتها واحدة من أكبر الوجهات العالمية لإدراج أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقد تجاوز إجمالي سوق أدوات الدين في ناسداك دبي 136 مليار دولار أمريكي، موزعة على 160عملية إدراج، ما يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين الدوليين بمكانة دبي وجهة رئيسية، تربط تدفقات رأس المال بين الشرق الأوسط والعالم.