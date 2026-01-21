«دبي للطيران المدني» تستعرض الفرص الوظيفية والتدريبية في معرض التوظيف الخاص

تشارك هيئة دبي للطيران المدني في المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، في إطار التزامها المستمر بدعم جهود تطوير قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التعاون المؤسسي، وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات المعنية.

وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة، كما تعرض أبرز إنجازاتها في مجال تمكين الكوادر الوطنية وتطوير رأس المال البشري، حيث يبلغ معدل التوطين 91%، فيما تصل نسبة الموظفين الإماراتيين في الوظائف التخصصية إلى 81%، ما يعكس نجاح استراتيجيتها في استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية في المجالات الحيوية لقطاع الطيران، كما تسلط الهيئة الضوء على جهودها في التدريب والتطوير، إذ بلغت نسبة الموظفين المتدربين خلال عام 2025 نحو 97.6%، في تأكيد حرصها على رفع كفاءة الموظفين، وتعزيز الجاهزية المؤسسية.

وصرحت هناء حمد عبدالله – رئيس قسم توظيف وخدمات الموارد البشرية في هيئة دبي للطيران المدني بهذه المناسبة: «تعكس مشاركتنا في هذا المعرض التزام هيئة دبي للطيران المدني بدعم التوجهات الوطنية لتطوير قطاع الطيران، وتركيزنا على الاستثمار في الكوادر الإماراتية باعتبارها المحرك الأساسي لاستدامة التميز المؤسسي. إن نسب التوطين والتدريب، التي حققتها الهيئة تجسد رؤية واضحة لبناء كفاءات وطنية قادرة على مواكبة تطورات قطاع الطيران محلياً وعالمياً».

وأكدت الهيئة أن تواجدها في المعرض يأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الاتحادية والمحلية، والمساهمة في تحقيق أهداف الهيئة العامة للطيران المدني، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في قطاع الطيران المدني.