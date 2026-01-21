«فيركادا» تتوسع في المنطقة بافتتاح مكتب في دبي

أعلنت شركة «فيركادا» التي تعمل في تقنيات الأمن المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن توسعها في منطقة الشرق الأوسط من خلال تأسيس مكتب إقليمي في دبي، وتعيين فريد كريهان رئيساً لمنطقة الشرق الأوسط، في خطوة تعكس وتيرة النمو العالمي المتواصل للشركة. يأتي هذا التوسع مدفوعاً بما تشهده المنطقة من تطور عمراني متسارع، ومشاريع بنية تحتية واسعة النطاق، إلى جانب تزايد الطلب على حلول أمنية حديثة قائمة على التقنيات السحابية، بما ينسجم مع توجهات التحول الرقمي ومتطلبات المدن الذكية.

وقال إريك سالافا، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في «فيركادا»: تشهد منطقة الشرق الأوسط نمواً عمرانياً متسارعاً ومشاريع بنية تحتية واسعة النطاق، إلى جانب تركيز قوي على الأمن والابتكار. وتنسجم منصة «فيركادا» السحابية تماماً مع طموحات المنطقة، كما يعد تعيين فريد كريهان لقيادة طرح منصتنا المتكاملة في المنطقة الخيار المثالي، لما يتمتع به من فهم العميق لخصوصية الأسواق المحلية، وسجله الحافل في توسيع أعمال الشركات سريعة النمو.

ويتمتع فريد كريهان بخبرة اكتسبها على مدى أكثر من ربع قرن في قطاع تقنيات المؤسسات، حيث شغل مؤخراً منصباً قيادياً في شركة كونفلونت، وأسهم في إطلاق مكتب دبي بنجاح وبناء منظومة قوية من الشركاء في المنطقة.

من جهته، قال فريد كريهان، رئيس منطقة الشرق الأوسط في «فيركادا»: يشكل الأمن أولوية قصوى في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعاً بالالتزام بتقديم تجارب سياحية عالمية المستوى، وبالتطور السريع للمراكز الحضرية الجديدة. ومع تسارع اعتماد الحلول السحابية، تبحث العديد من الجهات عن حلول حديثة تساعدها على تجاوز القيود التقليدية المرتبطة بالموارد. وتتمتع منصة «فيركادا» بموقع فريد يؤهلها لدعم الجهات الحكومية، وقطاعات الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية، إلى جانب مشاريع الإنشاءات والتطوير العقاري واسعة النطاق.