130 مليون درهم ثمناً لوحدة سكنية هي الأعلى على الإطلاق في رأس الخيمة

أعلنت شركة الحمرا عن إتمام بيع وحدة «سكاي بالاس» في مشروع «والدورف أستوريا ريزيدنسز» برأس الخيمة بقيمة 35.4 مليون دولار أمريكي (130 مليون درهم )، في صفقة تُعد الأعلى على الإطلاق لوحدة سكنية واحدة يتم تسجيلها في الإمارة. وفي صفقة منفصلة، باعت الشركة البنتهاوس المميّز في المشروع مقابل 15 مليون دولار، ما يؤكد استمرار الطلب القوي على المساكن فائقة الفخامة المرتكزة على أسلوب الحياة.

ويمتد «سكاي بالاس» على مساحة تقارب 10 آلاف قدم مربعة موزعة على ثلاثة طوابق في أعلى مستويات البرج، ليمنح إحساساً استثنائياً بالرحابة والخصوصية والسمو. وصُمم كقصر معلّق فريد من نوعه — الأول والأخير في رأس الخيمة — مع إطلالات بانورامية غير منقطعة على الخليج العربي وجبال رأس الخيمة ومنتجع «وين جزيرة المرجان»، في قلب واحدة من أسرع وجهات الإمارة نمواً.

ويحظى مالك «سكاي بالاس» بإمكانية الوصول إلى مرافق حصرية في الطابق السادس عشر تشمل صالة للمقيمين، ومكتبة، وصالة سيجار، وسينما خاصة، إلى جانب خدمة عبّارات مخصّصة إلى «وين مرجان» توفّر وصولاً سلساً لتجارب ترفيه ومطاعم عالمية، مع الحفاظ على خصوصية العنوان السكني.

أما البنتهاوس المبيع، فيمتد على نحو 6 آلاف قدم مربعة عبر الطابقين التاسع عشر والعشرين، ويوفر إطلالات بزاوية 360 درجة، مع تصميم يحقق أعلى معايير الخصوصية والرقي.

وقال بنوي ج. كوريين، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحمرا، إن هذه الصفقات القياسية تعكس ثقة السوق في مسار نمو رأس الخيمة، وتؤكد التزام الشركة بتطوير مساكن فائقة الفخامة تُثري أسلوب الحياة وتخلق قيمة مستدامة، معززةً مكانة الإمارة كوجهة عالمية للحياة والاستثمار.